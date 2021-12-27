https://tr.sputniknews.com/20211227/tanju-ozcandan-2-bin-kisiye-hakaret-ve-kufur-iddiasiyla-suc-duyurusu-1052150050.html

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 2 bin kişiye hakaret ve küfür iddiasıyla suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan 2 bin kişiye hakaret ve küfür iddiasıyla suç duyurusu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından kendisine hakaret ve küfür eden 2 bin kişi hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T11:55+0300

2021-12-27T11:55+0300

2021-12-27T11:55+0300

türkiye

sığınmacı

tanju özcan

dava

hakaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052059206_1:0:865:486_1920x0_80_0_0_387e0328c3ebd660b4ac1c374aadbb59.jpg

Özcan, sığınmacılara yönelik söylemleri ve genel siyaset ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları üzerine kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla 2 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.'Binde biri Bolu'dan çıkıyor'Konuyla ilgili avukatına talimat verdiğini belirten Başkan Özcan "Küfre varan, şerefe namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim. Eleştirilere falan değil. O kadar çok eleştiri alıyoruz ki, onlara dava açmadım. Üstelik bunlar troller. Rize'den çıkıyor, Balıkesir’den çıkıyor. Bolu'da yaşayanlar da değil. Binde biri Bolu'dan çıkıyor. Yaklaşık 2 bin kadar kişi tespit edilmiş avukatın verdiği bilgiye göre tam sayısını bilmiyorum. Beni bu yüzden arayanlar oluyor. 'Davanızdan vazgeçer misiniz?' diye" diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sığınmacı, tanju özcan, dava, hakaret