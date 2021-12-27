https://tr.sputniknews.com/20211227/tuketici-dernekleri-konfederasyonu-baskani-agaoglu-zamli-aldiginiz-urunu-iade-edin-1052145269.html

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Zamlı aldığınız ürünü iade edin

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu: Zamlı aldığınız ürünü iade edin

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek “Bu... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T07:17+0300

2021-12-27T07:17+0300

2021-12-27T07:18+0300

türkiye

tesk

alışveriş

iade

fiyat

palandöken

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Döviz kurlarının ateşi düşünce gözler market fiyatlarına çevrilmişti. Her kesimden 'indirim' beklentisi yükseldi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zamlarda dövizin “bahane” edildiğini belirterek “Vatandaşın tek beklentisi marketlerdeki indirim iken, peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere tekrar yüzde 15-25 arasında yeni zam yapılıyor” uyarısında bulunmuştu. Sektör temsilcileri hissedilir indirimlerin zamanla raflara yansıyacağını belirtirken, tüketiciye de önemli bir uyarı geldi.Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek “Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa -ki birçok kalemlerde görülebilir bu- vatandaş, alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir. E-ticaret’te şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise, ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaş, o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir” diye konuştu.

türkiye

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tesk, alışveriş, iade, fiyat, palandöken