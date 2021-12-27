Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" açıklamasını yaptı.
Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız. pic.twitter.com/SF5RjklLGJ