https://tr.sputniknews.com/20211227/turkiyede-son-24-saatte-26-bin-99-yeni-vaka-tespit-edildi-1052167920.html

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi, 157 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T20:23+0300

2021-12-27T20:23+0300

2021-12-27T20:37+0300

vaka

son dakika

vaka sayısı

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049832786_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_6e2ca1c3ecc1a73595a82220b6c13bb5.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" açıklamasını yaptı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaka, son dakika, vaka sayısı