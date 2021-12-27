https://tr.sputniknews.com/20211227/turkovaca-yurt-disindan-talep-1052150406.html

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Akdoğan: Yerli ürünlerin geliştirilmesi çok önemli

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Akdoğan: Yerli ürünlerin geliştirilmesi çok önemli

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC için yurt dışından da taleplerin olduğunu, gerekli... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T12:10+0300

2021-12-27T12:10+0300

2021-12-27T12:29+0300

koronavirüs

türkiye

talep

aşı

turkovac

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1052090055_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b034477e4d83343b9b9ea0022a07167f.jpg

Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TURKOVAC aşısının seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste yaptığı açıklamada, TÜSEB'in Sağlık Bakanlığı bünyesinde 7 yıldır faaliyet gösterdiğini ifade etti.TÜSEB olarak son dönemde özellikle TURKOVAC'a yoğunlaştıklarını anlatan Akdoğan, fikirden seri üretim aşamasına kadar aşıya her süreçte verdikleri destekleri sürdürdüklerini dile getirdi.Akdoğan, Türkiye'nin TURKOVAC üretiminde her alanda ciddi bir iş ve güç birliği yaptığını ifade etti.Aşının farklı süreçlerinin bulunduğunu aktaran Akdoğan, şöyle devam etti:Türkiye'de vatandaşın istediği aşıyı yaptırmakta özgür olduğunu dile getiren Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Prof. Dr. Akdoğan, dünyada salgın sürecinin başlamasıyla sağlık ve bilim teknolojisinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.Aşının bir yerde de ciddi milli güvenlik sorunu olduğuna dikkati çeken Akdoğan, şunları kaydetti:"Kovid-19 süreci dünyada biyoteknolojinin geliştirilmesi açısından başka bir farkındalığı ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde de sağlık, bilim ve teknolojilerinin geliştirilmesi noktasında uzunca bir süreden beri ciddi bir devlet iradesiyle Ar-Ge çalışmaları yapılıyordu ama tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de farklı bir ivme ile bu çalışmaların hızlandığını söyleyebiliriz. Bilindiği gibi salgın sürecinde bir ülkeden kalkan içi maske dolu bir uçak, hedefine inemedi ve başka bir ülkeye indirildi, demek ki bu bir güvenlik sorunudur. Bir milli güvenlik sorunu olarak da ilaç, aşı, tanı kiti, yani medikal teknolojiler açısından da kendi kendine yetebilme çok önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada milli ve yerli ürünlerin geliştirilmesi son derece önem taşıyor."

https://tr.sputniknews.com/20211224/bilim-kurulu-uyesi-kayipmaz-turkovac-sinovac--daha-etkin-oldugu-ortaya-koyuldu-1052071370.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, talep, aşı, turkovac