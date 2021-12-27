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Uğur Şahin ve Özlem Türeci, AB'nin 'ilham verenler' listesinin ilk sırasında
Uğur Şahin ve Özlem Türeci, AB'nin 'ilham verenler' listesinin ilk sırasında
Avrupa Birliği, 2021 için hazırladığı 'ilham veren olaylar' listesinin ilk sırasında BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye yer verdi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T17:12+0300
2021-12-27T17:12+0300
yaşam
ab
ödül
aşı
koronavirüs
kovid-19
biontech
uğur şahin
özlem türeci
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Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 için hazırladığı ilham veren olaylar listesinin ilk sırasında Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye yer verildi. AB Komisyonu'nun sosyal medya hesabında paylaşılan listede, 2021'in tüm zorluklara rağmen dayanışma, liyakat ve umut içeren ilham verici hikayelere de sahne olduğu belirtildi.AB için 2021'in ilham veren hikayelerinde ilk sırada 'bilimin gücü' başlığıyla Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verildi. Şahin ve Türeci'nin Kovid-19 aşısını geliştirerek milyonlarca kişinin hayatını kurtardıkları için Liyakat Nişanı ile ödüllendirildikleri hatırlatılarak, "Herkes için ilham verici" ifadeleri kullanıldı.AB'nin listesinde ikinci sırada 'dayanışmanın gücü' başlığıyla 350 milyon doz aşının AB ülkelerince COVAX programı aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşılması gösterildi. Üçüncü sırada "fikirlerin gücü" başlığıyla Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın başlatılmasına yer verildi.Listede ayrıca yeşil dönüşüme dikkati çekmek için Avrupa'yı dolaşan tren, Erasmus+ programının 35. yılı dolayısıyla 2 euro'luk bozuk paranın yeni tasarımı, İtalyan sporcu Beatrice Vio'nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanması ile 2 yeni Galileo uydusunun uzaya gönderilmesi sıralandı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/tureci-ve-sahin-15-yil-icinde-gelistirilecek-ilaclarin-ucte-biri-mrna-temelli-olacak-1050689320.html
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ab, ödül, aşı, koronavirüs, kovid-19, biontech , uğur şahin, özlem türeci

Uğur Şahin ve Özlem Türeci, AB'nin 'ilham verenler' listesinin ilk sırasında

17:12 27.12.2021
© AA / Abdulhamid HoşbaşUğur Şahin ve Özlem Türeci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Avrupa Birliği, 2021 için hazırladığı 'ilham veren olaylar' listesinin ilk sırasında BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye yer verdi.
Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 için hazırladığı ilham veren olaylar listesinin ilk sırasında Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye yer verildi.
AB Komisyonu'nun sosyal medya hesabında paylaşılan listede, 2021'in tüm zorluklara rağmen dayanışma, liyakat ve umut içeren ilham verici hikayelere de sahne olduğu belirtildi.
AB için 2021'in ilham veren hikayelerinde ilk sırada 'bilimin gücü' başlığıyla Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verildi.
Şahin ve Türeci'nin Kovid-19 aşısını geliştirerek milyonlarca kişinin hayatını kurtardıkları için Liyakat Nişanı ile ödüllendirildikleri hatırlatılarak, "Herkes için ilham verici" ifadeleri kullanıldı.
AB'nin listesinde ikinci sırada 'dayanışmanın gücü' başlığıyla 350 milyon doz aşının AB ülkelerince COVAX programı aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşılması gösterildi.
Üçüncü sırada "fikirlerin gücü" başlığıyla Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın başlatılmasına yer verildi.
Listede ayrıca yeşil dönüşüme dikkati çekmek için Avrupa'yı dolaşan tren, Erasmus+ programının 35. yılı dolayısıyla 2 euro'luk bozuk paranın yeni tasarımı, İtalyan sporcu Beatrice Vio'nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanması ile 2 yeni Galileo uydusunun uzaya gönderilmesi sıralandı.
Dr. Uğur Şahin, Dr. Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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