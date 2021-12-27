https://tr.sputniknews.com/20211227/ukrayna-ve-batidan-kirimda-her-an-provokasyon-gerceklestirmeleri-beklenebilir--1052150703.html
‘Ukrayna ve Batı’dan Kırım’da her an provokasyon gerçekleştirmeleri beklenebilir’
‘Ukrayna ve Batı’dan Kırım’da her an provokasyon gerçekleştirmeleri beklenebilir’
Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi, Ukrayna veya Batı ülkelerinden Kırım’da her an olduğu gibi yılbaşı tatili sırasında provokasyon... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T12:17+0300
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İzvestiya’ya konuşan Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, yeni yıl tatili sırasında provokasyonların gerçekleştirilmesi ihtimaline yönelik bir soru karşısında, “Ne zaman olacağını söylemek imkansız. Ancak ben her an provokasyonda bulunmalarını bekliyorum. Elbette şimdi düşüncelere dalmış haldeler, önlerinde NATO ve ABD’ye sunduğumuz teklifler var. Umarım oluşabilecek sonuçların derinliğinin farkına varır ve Rusya’nın gerçekleştirebilecekleri provokasyonlara karşılık vereceğini anlarlar” ifadelerini kullandı. Ukrayna tarafından bir girişimde bulunulması olasılığına değinen Muradov, “Eğer Kiev yönetimi kendi halkının bayramını mahvetmek istiyorsa… Zira yapacakları bir provokasyon sonrasında bölgenin tamamında gerginlik keskin biçimde artacaktır. Kiev böyle yaparak bir kez daha halkını ne kadar sevdiğini göstermiş olur” açıklaması yaptı. Ukrayna’da düzenlenen Kırım Platformu zirvesini eleştiren Muradov, bu zirvenin bölgedeki gerginliği artırdığını söyledi: “Bu, Rusya’nın gelişiminin, uluslararası arenada artan etkimizin çeşitli yollarla nasıl engellenmeye çalışıldığına yönelik sayfalar dolusu bir belge niteliğinde. Bu, ülkemiz çevresinde çok sayıda gerginlik noktası yaratma projesi. Tüm bunlar birbirine bağlı hususlar.” dedi. Kırım Platformu zirvesi 23 Ağustos’ta Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirildi. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alındı.
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‘Ukrayna ve Batı’dan Kırım’da her an provokasyon gerçekleştirmeleri beklenebilir’
12:17 27.12.2021 (güncellendi: 12:20 27.12.2021)
Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi, Ukrayna veya Batı ülkelerinden Kırım’da her an olduğu gibi yılbaşı tatili sırasında provokasyon gerçekleştirebileceğini söyledi.
İzvestiya’ya konuşan Rusya Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, yeni yıl tatili sırasında provokasyonların gerçekleştirilmesi ihtimaline yönelik bir soru karşısında, “Ne zaman olacağını söylemek imkansız. Ancak ben her an provokasyonda bulunmalarını bekliyorum. Elbette şimdi düşüncelere dalmış haldeler, önlerinde NATO ve ABD’ye sunduğumuz teklifler var. Umarım oluşabilecek sonuçların derinliğinin farkına varır ve Rusya’nın gerçekleştirebilecekleri provokasyonlara karşılık vereceğini anlarlar” ifadelerini kullandı.
Ukrayna tarafından bir girişimde bulunulması olasılığına değinen Muradov, “Eğer Kiev yönetimi kendi halkının bayramını mahvetmek istiyorsa… Zira yapacakları bir provokasyon sonrasında bölgenin tamamında gerginlik keskin biçimde artacaktır. Kiev böyle yaparak bir kez daha halkını ne kadar sevdiğini göstermiş olur” açıklaması yaptı.
Ukrayna’da düzenlenen Kırım Platformu zirvesini eleştiren Muradov, bu zirvenin bölgedeki gerginliği artırdığını söyledi: “Bu, Rusya’nın gelişiminin, uluslararası arenada artan etkimizin çeşitli yollarla nasıl engellenmeye çalışıldığına yönelik sayfalar dolusu bir belge niteliğinde. Bu, ülkemiz çevresinde çok sayıda gerginlik noktası yaratma projesi. Tüm bunlar birbirine bağlı hususlar.” dedi.
Kırım Platformu zirvesi 23 Ağustos’ta Kiev’de Ukrayna’nın girişimiyle gerçekleştirildi. Zirvede Kırım’ın ‘geri alınması’ konusu ele alındı.