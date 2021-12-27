https://tr.sputniknews.com/20211227/yunanistan-kovid-19-ile-mucadelede-kisitlamalari-artirma-karari-aldi-1052167021.html

Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

Yunanistan'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamaların artırılmasına karar verildi. 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T20:06+0300

2021-12-27T20:06+0300

2021-12-27T20:08+0300

koronavirüs

yunanistan

kısıtlama

vaka

koronavirüs

omicron

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Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, 3 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni kısıtlamalara ilişkin bilgi verdi.Yunanistan'daki vaka artışlarına dikkati çeken Plevris, ülkede virüsün Omicron varyantının hızla yayıldığını belirtti.Plevris, 24 Aralık'tan itibaren market ve toplu taşımada kullanımı zorunlu hale gelen yüksek korumalı maskelerin, 3 Ocak 2022'den itibaren yeme içme sektöründeki çalışanlar için de zorunlu olacağını duyurdu.KN95 veya FFP2 tipi maskenin bulunmaması halinde çift maske takılması gerektiğini aktaran Plevris, bu uygulamanın diğer kalabalık alanlar için de tavsiye edildiğini kaydetti.Plevris, yeme içme sektörü ve eğlence mekanlarının da gece yarısından sonra hizmet vermeyeceğini, ayakta müşteri kabul edilmeyeceğini ve her masada azami 6 kişinin oturmasına izin verileceğini ifade etti.Spor etkinliklerindeki seyirci sayısına ilişkin de kısıtlama getirileceğini duyuran Plevris, izleyici sayısının yüzde 10'a düşürüleceğini ve azami izleyici sayısının bine sabitleneceğini açıkladı.Thanos Plevris, huzurevi ve bakımevi ziyaretlerinin de ancak PCR testi ile gerçekleşebileceğini belirterek, hastane ziyaretlerine de kısıtlama getirileceğini bildirdi.Uzaktan çalışma yönteminin kamu sektöründen sonra özel sektörde de uygulanacağını söyleyen Plevris, iş başlangıç saatlerinin tüm çalışanlar için aynı olmayacağı "vardiyalı" sisteme de geçileceğini aktardı.Plevris, söz konusu kısıtlamaların, 16 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacağını vurgulayarak, kısıtlamalara uyulmaması halinde yeni tedbirlerin de alınabileceğini dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211206/yunanistanda-5-11-yas-grubu-cocuklar-icin-kovid-19-asisi-uygulamasi-basliyor-1051501441.html

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