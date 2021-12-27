Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211227/yunsa-87-milyon-pet-siseyi-kumasa-donusturdu-1052161161.html
Yünsa, 8.7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü
Yünsa, 8.7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü
Yünsa, koleksiyonlarında 147 bin kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş REPREVE elyaf kullanarak 8 milyon 765 bin 691 adet pet şişeyi kumaşa dönüştürdü. 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T16:06+0300
2021-12-27T16:10+0300
pet şişe
ekonomi
elektrik
su
geri dönüşüm
tasarruf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052161136_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae8ba1dd7ad5a5f141985f816455464e.jpg
Koleksiyonlarını hazırlarken sürdürülebilir moda anlayışını merkeze alan Yünsa, doğada çözünebilen çevre dostu kumaş üretiminin yanında geri dönüştürülen malzemelerden de kumaş üretimi çalışmalarına devam ediyor.Döngüsel ekonomi modelini uygulayarak atıkları geri dönüştürmeyi ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda ABD merkezli geri dönüşüm firması Unifi ile işbirliği yaparak atık pet şişelerden kumaş üretimi gerçekleştiriyor.Konuya ilişkin bilgi veren Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, üretimlerinin merkezinde çevre dostu uygulamalar, sürdürülebilir çözümler ve inovasyonun yer aldığını söyledi.'83 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine denk gelen enerji tasarrufu sağlandı'Sürmegöz, doğayı koruyan üretim anlayışı doğrultusunda, koleksiyonlarında daha az doğal kaynak tüketilerek ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen ürünler sunmaya önem verdiklerini kaydetti:Unifi Asya Pasifik Başkanı Hongjun Ning ise, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20210402/vietnamli-ciftci-plastik-siselerden-sal-yapiyor-1044180528.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052161136_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_38bab97724dedfb951be9dc334ea6a81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pet şişe, elektrik, su, geri dönüşüm, tasarruf

Yünsa, 8.7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü

16:06 27.12.2021 (güncellendi: 16:10 27.12.2021)
© PixabayPet şişe, su şişesi
Pet şişe, su şişesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Pixabay
Abone ol
Yünsa, koleksiyonlarında 147 bin kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş REPREVE elyaf kullanarak 8 milyon 765 bin 691 adet pet şişeyi kumaşa dönüştürdü.
Koleksiyonlarını hazırlarken sürdürülebilir moda anlayışını merkeze alan Yünsa, doğada çözünebilen çevre dostu kumaş üretiminin yanında geri dönüştürülen malzemelerden de kumaş üretimi çalışmalarına devam ediyor.
Döngüsel ekonomi modelini uygulayarak atıkları geri dönüştürmeyi ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda ABD merkezli geri dönüşüm firması Unifi ile işbirliği yaparak atık pet şişelerden kumaş üretimi gerçekleştiriyor.
Konuya ilişkin bilgi veren Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, üretimlerinin merkezinde çevre dostu uygulamalar, sürdürülebilir çözümler ve inovasyonun yer aldığını söyledi.

'83 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine denk gelen enerji tasarrufu sağlandı'

Sürmegöz, doğayı koruyan üretim anlayışı doğrultusunda, koleksiyonlarında daha az doğal kaynak tüketilerek ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen ürünler sunmaya önem verdiklerini kaydetti:
“Bu kapsamda dünyanın en etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi ile işbirliği yaparak atık pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle üretilen özel REPREVE elyaf karışımlı kumaşlar üretiyoruz. Bugüne kadar koleksiyonlarımızda 147 bin kilogramdan fazla REPREVE elyaf kullanarak yaklaşık 8.7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdük. Böylece toplamda 2 milyon 283 bin 530 kilovatsaat enerji ve 746 bin 243 litre su tasarrufu sağladık. Diğer bir deyişle, 83 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine denk gelen enerji tasarrufu veya 1.022 kişinin 1 yıllık içme suyu ihtiyacı kadar da su tasarrufu sağlamış olduk.”
Unifi Asya Pasifik Başkanı Hongjun Ning ise, şunları söyledi:
“Unifi'nin sertifikalı ve izlenebilir REPREVE geri dönüştürülmüş elyafını kullanarak çalışmalarına sürdürülebilirliği dahil eden küresel markamızı ve perakende ortaklarımızı desteklemek için Türkiye'de Yünsa ile işbirliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yünsa ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık sayesinde sürdürülebilir performans ürünleriyle müşterilerimize sunduğumuz ürünleri genişletmeye devam ediyor ve yarınlara fayda sağlamak için birlikte çalışıyoruz.”
Vietnamlı çiftçi plastik şişelerden sal yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2021
MULTİMEDYA
Vietnamlı çiftçi plastik şişelerden sal yapıyor
2 Nisan, 18:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:132022 yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı
16:08Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
16:06Yünsa, 8.7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü
16:00Papa Francis bir evlilikteki üç kilit ifadeyi açıkladı
15:56Gazprom: Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik edilmediğine dair iddialar asılsız
15:49'Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak'
15:47Eski DİSK temsilcisi: Patron isteğiyle temsilcisini görevden alan sendika işçileri nasıl savunacak?
15:44Selvi: Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında ipler geriliyor
15:43DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Salgın, dünya genelinde yüzde 70 aşılama oranına ulaştığımızda bitecek
15:34Ocak-Kasım döneminde Rusya’dan Türkiye’ye 4.5 milyondan fazla turist geldi
15:28Rusya’da Mi-2 tipi helikopter düştü
15:21Kur korumalı mevduat sistemine dava açıldı
15:18Mehmet Barlas: Erken seçim yok
15:06Londra'da 'intikam pornosu' şikayetleri 13 ayda yüzde 300 arttı
15:05Dr. Uyaroğlu: Sahte içki beyin, göz ve böbreklere zarar veriyor
15:04RTÜK'ten televizyonlara uyarı yazısı: Ekranların her türlü şiddetten arındırılmasını bekliyoruz
15:03Milyonlarca yıl önce 'süper okyanusta' yaşayan devasa bir canlı keşfedildi: Sadece kafatası 2 metre
14:58BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 isme suç duyurusu
14:48CarrefourSA'da indirim: Süt, zeytinyağı ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerde yüzde 30 indirim yapıyoruz
14:40Zam iptal edildi, fiyat farkını müşterilere iade etti: 'Esnaflığa bakış felsefem her şey para değil'