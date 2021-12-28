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23 yaşındaki genç kadın, 88 yaşındaki dedesiyle birlikte mezun oldu
23 yaşındaki genç kadın, 88 yaşındaki dedesiyle birlikte mezun oldu
ABD'de bir üniversite öğrencisi, 1950'li yıllarda evlendiği için üniversite eğitimine devam edemeyen 88 yaşındaki dedesiyle aynı gün mezun oldu. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T12:42+0300
2021-12-28T12:43+0300
yaşam
abd
teksas üniversitesi
mezuniyet töreni
mezuniyet
torun
dede
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ABD'de Teksas Üniversitesi'nde iletişim alanında öğrenim gören 23 yaşındaki Melanie Salazar, ekonomi alanındaki eğitimini 88 yaşında tamamlayan dedesi Rene Neira ile birlikte mezuniyet heyecanı yaşadı.Dede ve torun, daha önce de 2016 yılında birlikte üniversiteye başladıklarına dair haberlerle gündeme oturmuştu. Şimdi ise mezuniyet heyecanını dedesiyle aynı gün yaşayan Salazar, "1950'lerden bu yana lisans eğitimini tamamlamaya çalışıyordu. Bu, dedemin en büyük hayali ve hayat gayelerinden biri oldu" dedi.Dedesinin evlendikten sonra eğitimine ara vermek zorunda kaldığını ifade eden genç torun, "1950'lerde aşık olup evlendi, bir aile kurdu. Bu nedenle eğitimine devam edemedi" ifadelerini kullandı. Son birkaç yılın özellikle koronavirüs salgını nedeniyle dedesi için zorluklarla geçtiğini söyleyen Salazar, dedesi Rene Neira'nın küçük bir felç geçirdiğini ve okuldan tıbbi izin almak zorunda kaldığını belirtti.Yerel medyaya yansıyan haberlere göre Rene dede birkaç kredilik notunun eksik olmasına rağmen, kalıcı bir hastalığa sahip olması ve hastanede tedaviye devam etmesi nedeniyle erken mezuniyete layık görüldü.Mezuniyet töreninde sahneye birlikte çıkan ikili, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.Torun Salazar törendeki duygularına ilişkin, "Dedeme dedim ki 'Bu bizim anımız. Bunu seninle paylaşmak istiyorum.' Büyükbabamla gurur duyuyorum ve onunla bu anı, bu anıyı yaşayabildiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
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abd, teksas üniversitesi, mezuniyet töreni, mezuniyet, torun, dede

23 yaşındaki genç kadın, 88 yaşındaki dedesiyle birlikte mezun oldu

12:42 28.12.2021 (güncellendi: 12:43 28.12.2021)
© Fotoğraf : PixabayMezuniyet kep atma
Mezuniyet kep atma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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ABD'de bir üniversite öğrencisi, 1950'li yıllarda evlendiği için üniversite eğitimine devam edemeyen 88 yaşındaki dedesiyle aynı gün mezun oldu.
ABD'de Teksas Üniversitesi'nde iletişim alanında öğrenim gören 23 yaşındaki Melanie Salazar, ekonomi alanındaki eğitimini 88 yaşında tamamlayan dedesi Rene Neira ile birlikte mezuniyet heyecanı yaşadı.
Dede ve torun, daha önce de 2016 yılında birlikte üniversiteye başladıklarına dair haberlerle gündeme oturmuştu. Şimdi ise mezuniyet heyecanını dedesiyle aynı gün yaşayan Salazar, "1950'lerden bu yana lisans eğitimini tamamlamaya çalışıyordu. Bu, dedemin en büyük hayali ve hayat gayelerinden biri oldu" dedi.
Dedesinin evlendikten sonra eğitimine ara vermek zorunda kaldığını ifade eden genç torun, "1950'lerde aşık olup evlendi, bir aile kurdu. Bu nedenle eğitimine devam edemedi" ifadelerini kullandı.
Son birkaç yılın özellikle koronavirüs salgını nedeniyle dedesi için zorluklarla geçtiğini söyleyen Salazar, dedesi Rene Neira'nın küçük bir felç geçirdiğini ve okuldan tıbbi izin almak zorunda kaldığını belirtti.
Yerel medyaya yansıyan haberlere göre Rene dede birkaç kredilik notunun eksik olmasına rağmen, kalıcı bir hastalığa sahip olması ve hastanede tedaviye devam etmesi nedeniyle erken mezuniyete layık görüldü.
Mezuniyet töreninde sahneye birlikte çıkan ikili, katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.
Torun Salazar törendeki duygularına ilişkin, "Dedeme dedim ki 'Bu bizim anımız. Bunu seninle paylaşmak istiyorum.' Büyükbabamla gurur duyuyorum ve onunla bu anı, bu anıyı yaşayabildiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
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