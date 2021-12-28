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https://tr.sputniknews.com/20211228/abd-disisleri-rusya-ile-muzakereler-her-iki-tarafin-endiselerini-icerecek-1052205502.html
ABD Dışişleri: Rusya ile müzakereler her iki tarafın endişelerini içerecek
ABD Dışişleri: Rusya ile müzakereler her iki tarafın endişelerini içerecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, 10 Ocak’ta yapılması planlanan ABD-Rusya müzakerelerinde her iki tarafın da endişelerinin tartışılacağını, diğer yandan... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T23:45+0300
2021-12-28T23:58+0300
dünya
abd
rusya
abd dışişleri bakanlığı
ned price
müzakere
görüşme
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya ile ABD arasında 10 Ocak 2022’de yapılması planlanan görüşmeye değinen Price, toplantıda her iki tarafın da endişelerinin tartışılacağını, diğer yandan ABD'nin açık diyalog ve diplomasi kanallarının potansiyeline güvendiğini ifade etti.“Müzakere masasına oturduğumuzda elbette endişelerimizi masaya yatıracağız. Bence Ruslar da aynısını yapacak” diyen Price, ABD’nin müttefikleri ve ortakları olmadan, onları ilgilendiren konuları tartışmayacaklarını vurguladı.ABD’li diplomat, “İlerleme kaydedebileceğimiz alanlar olacak ve eminim ki aynı fikirde olmayacağımız alanlar da olacak. Diplomasinin özü budur. Sürekli olarak söylediğimiz gibi, Ukrayna'da ve çevresinde çatışma potansiyelini azaltmaya çalıştıkça, açık diplomasi kanallarının yapıcı bir potansiyeli olacak” diye konuştu.ABD ve NATO müttefiklerinin Ukrayna etrafındaki durumda ‘Rusya'ya yönelik ilkelere dayalı diplomasiye bağlı kalma arzusunda birleştiklerini’ vurgulayan Price, “Bu bağlamda 10 Ocak'ta Rusya ile stratejik istikrar konulu diyaloğa birlikte katılmayı bekliyoruz” diyerek şöyle devam etti:‘Rusya'nın bazı önerileri, ABD ve Avrupa için kabul edilemez olacak’Price, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://tr.sputniknews.com/20211228/ryabkov-abd-guvenlik-garantileriyle-ilgili-muzakereler-icin-bazi-soyut-konulari-gundeme-getiriyor-1052185151.html
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abd, rusya, abd dışişleri bakanlığı, ned price, müzakere, görüşme

ABD Dışişleri: Rusya ile müzakereler her iki tarafın endişelerini içerecek

23:45 28.12.2021 (güncellendi: 23:58 28.12.2021)
© REUTERS / Nicholas KammNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Nicholas Kamm
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, 10 Ocak’ta yapılması planlanan ABD-Rusya müzakerelerinde her iki tarafın da endişelerinin tartışılacağını, diğer yandan ABD'nin açık diyalog ve diplomasi kanallarının potansiyeline güvendiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Rusya ile ABD arasında 10 Ocak 2022’de yapılması planlanan görüşmeye değinen Price, toplantıda her iki tarafın da endişelerinin tartışılacağını, diğer yandan ABD'nin açık diyalog ve diplomasi kanallarının potansiyeline güvendiğini ifade etti.
“Müzakere masasına oturduğumuzda elbette endişelerimizi masaya yatıracağız. Bence Ruslar da aynısını yapacak” diyen Price, ABD’nin müttefikleri ve ortakları olmadan, onları ilgilendiren konuları tartışmayacaklarını vurguladı.
ABD’li diplomat, “İlerleme kaydedebileceğimiz alanlar olacak ve eminim ki aynı fikirde olmayacağımız alanlar da olacak. Diplomasinin özü budur. Sürekli olarak söylediğimiz gibi, Ukrayna'da ve çevresinde çatışma potansiyelini azaltmaya çalıştıkça, açık diplomasi kanallarının yapıcı bir potansiyeli olacak” diye konuştu.
ABD ve NATO müttefiklerinin Ukrayna etrafındaki durumda ‘Rusya'ya yönelik ilkelere dayalı diplomasiye bağlı kalma arzusunda birleştiklerini’ vurgulayan Price, “Bu bağlamda 10 Ocak'ta Rusya ile stratejik istikrar konulu diyaloğa birlikte katılmayı bekliyoruz” diyerek şöyle devam etti:
“Ayrıca Rusya ve NATO'nun 12 Ocak'ta Rusya-NATO Konseyi düzeyinde bir toplantı yapmayı planladığı, 13 Ocak'ta ise (Rusya) ile AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) temsilcileri arasında bir toplantı planlandığı belli.”

‘Rusya'nın bazı önerileri, ABD ve Avrupa için kabul edilemez olacak’

Price, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ruslar bir dizi öneri yayınladı. Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile birlikte bu önerileri tartışmaya hazırız. Ruslar, bu önerilerdeki bazı hususların ABD ile Avrupalı müttefiklerimiz ve ortaklarımız için kabul edilemez olacağını çok iyi biliyor.”
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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