https://tr.sputniknews.com/20211228/abd-disisleri-rusya-ile-muzakereler-her-iki-tarafin-endiselerini-icerecek-1052205502.html

ABD Dışişleri: Rusya ile müzakereler her iki tarafın endişelerini içerecek

ABD Dışişleri: Rusya ile müzakereler her iki tarafın endişelerini içerecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, 10 Ocak’ta yapılması planlanan ABD-Rusya müzakerelerinde her iki tarafın da endişelerinin tartışılacağını, diğer yandan... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T23:45+0300

2021-12-28T23:45+0300

2021-12-28T23:58+0300

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abd

rusya

abd dışişleri bakanlığı

ned price

müzakere

görüşme

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya ile ABD arasında 10 Ocak 2022’de yapılması planlanan görüşmeye değinen Price, toplantıda her iki tarafın da endişelerinin tartışılacağını, diğer yandan ABD'nin açık diyalog ve diplomasi kanallarının potansiyeline güvendiğini ifade etti.“Müzakere masasına oturduğumuzda elbette endişelerimizi masaya yatıracağız. Bence Ruslar da aynısını yapacak” diyen Price, ABD’nin müttefikleri ve ortakları olmadan, onları ilgilendiren konuları tartışmayacaklarını vurguladı.ABD’li diplomat, “İlerleme kaydedebileceğimiz alanlar olacak ve eminim ki aynı fikirde olmayacağımız alanlar da olacak. Diplomasinin özü budur. Sürekli olarak söylediğimiz gibi, Ukrayna'da ve çevresinde çatışma potansiyelini azaltmaya çalıştıkça, açık diplomasi kanallarının yapıcı bir potansiyeli olacak” diye konuştu.ABD ve NATO müttefiklerinin Ukrayna etrafındaki durumda ‘Rusya'ya yönelik ilkelere dayalı diplomasiye bağlı kalma arzusunda birleştiklerini’ vurgulayan Price, “Bu bağlamda 10 Ocak'ta Rusya ile stratejik istikrar konulu diyaloğa birlikte katılmayı bekliyoruz” diyerek şöyle devam etti:‘Rusya'nın bazı önerileri, ABD ve Avrupa için kabul edilemez olacak’Price, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20211228/ryabkov-abd-guvenlik-garantileriyle-ilgili-muzakereler-icin-bazi-soyut-konulari-gundeme-getiriyor-1052185151.html

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