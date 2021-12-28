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ABD'de 2 huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek
ABD'de 2 huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek
ABD'nin New Jersey eyaleti yönetimi, emekli askerlerin kaldığı 2 huzurevinde 2020'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin yakınlarına 53 milyon dolar... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T04:07+0300
2021-12-28T04:07+0300
koronavirüs
abd
new jersey
tazminat
koronavirüs
kovid-19
bakımevi
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Wall Street Journal'in (WSJ) eyalet yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, New Jersey eyaletine ait Menlo Park ve Paramus Gazi Evleri isimli huzurevlerinde kalan ve Kovid-19'dan hayatını kaybeden 119 kişinin ailelerine 'yeterli önlem alınmadığı' gerekçesiyle 53 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.Bakımevlerinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, yöneticilerin ağır ihmali sonucu olduğu kaydedildi.New Jersey Sağlık İdaresi, 2 tesisteki yaklaşık 200 hastanın salgının ilk aylarında Kovid-19'a yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini kabul etti.Ekim 2020'de yayımlanan WSJ'nin araştırması, söz konusu tesislerde yöneticilerin Kovid-19 vakalarının gerçek saylarını gizlediği, sakinlerin yakınlarını huzurevindeki durumdan haberdar etmediği ve salgına karşı maske takan çalışanları tehdit ettiği gerçeğini ortaya koymuştu.Araştırmanın yayımlanmasından sonra, New Jersey Valisi Phil Murphy, eyalete bağlı huzurevlerindeki yöneticileri kovmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211228/abdde-cdc-asemptomatik-kovid-19-hastalarinin-karantina-suresini-5-gune-indirdi-1052176335.html
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abd, new jersey, tazminat, koronavirüs, kovid-19, bakımevi

ABD'de 2 huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek

04:07 28.12.2021
© REUTERS / Lindsey WassonYaşlı bakımevi - ABD
Yaşlı bakımevi - ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Lindsey Wasson
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ABD'nin New Jersey eyaleti yönetimi, emekli askerlerin kaldığı 2 huzurevinde 2020'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
Wall Street Journal'in (WSJ) eyalet yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, New Jersey eyaletine ait Menlo Park ve Paramus Gazi Evleri isimli huzurevlerinde kalan ve Kovid-19'dan hayatını kaybeden 119 kişinin ailelerine 'yeterli önlem alınmadığı' gerekçesiyle 53 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.
Bakımevlerinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, yöneticilerin ağır ihmali sonucu olduğu kaydedildi.
New Jersey Sağlık İdaresi, 2 tesisteki yaklaşık 200 hastanın salgının ilk aylarında Kovid-19'a yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini kabul etti.
Ekim 2020'de yayımlanan WSJ'nin araştırması, söz konusu tesislerde yöneticilerin Kovid-19 vakalarının gerçek saylarını gizlediği, sakinlerin yakınlarını huzurevindeki durumdan haberdar etmediği ve salgına karşı maske takan çalışanları tehdit ettiği gerçeğini ortaya koymuştu.
Araştırmanın yayımlanmasından sonra, New Jersey Valisi Phil Murphy, eyalete bağlı huzurevlerindeki yöneticileri kovmuştu.
ABD - New York - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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