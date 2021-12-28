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https://tr.sputniknews.com/20211228/abdde-erkekler-kurtaj-yasagi-kiskacindaki-eslerine-sevgilerini-gostermek-icin-vazektomiye-yoneliyor-1052190896.html
ABD'de erkekler kürtaj yasağı kıskacındaki eşlerine sevgilerini göstermek için vazektomiye yöneliyor
ABD'de erkekler kürtaj yasağı kıskacındaki eşlerine sevgilerini göstermek için vazektomiye yöneliyor
The Washington Post, ABD'de Cumhuriyetçi Partililerin kürtajı sınırlama ya da yasaklama çabalarını artırmalarına karşılık vazektomi yaptırmayı seçen erkeklerin... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T15:45+0300
2021-12-28T16:29+0300
dünya
abd
kürtaj
vazektomi
kürtaj yasağı
kadın
erkek
yöntem
eşitlik
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Doğum kontrol yöntemleri genelde ağırlığı kadınlara verirken, erkeğin cerrahi yolla sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesiyle yüzde 100 başarı kaydeden vazektomi yöntemi özellikle Avrupa ve Amerika'da giderek daha popüler hale geliyor. The Washington Post, ABD'de Cumhuriyetçi Partililerin kürtajı sınırlama ya da yasaklama çabalarını artırmalarına karşılık vazektomi yaptırmayı seçen erkeklerin sayısının da giderek arttığını yazdı. Bu yıl kürtaj yasağının yürürlüğe girdiği Teksas eyaletinin Austin kentinde doktorluk yapan Koushik Shaw, gazeteye, vazektomi olan erkeklerin motive edici faktör olarak eyalet yasasını gösterdiğini söyledi. Habere göre erkekler için doğum kontrol seçenekleri yokmuş gibi davranılması artık tepki çekerken, giderek daha fazla insan, vazektomiyi daha adil bir yöntem olarak görüyor.'Neredeyse Kovid aşısı gibi'Andy-Erin Gress çiftinin dördüncü çocukları dünyaya geldikten sonra, doğum kontrol hapları kullanan ama yan etkileriyle başa çıkmakta zorlanan Erin için bir adım atan Andy geçen yıl vazektomi oldu. Şimdi hissiyatını "İşlem tamamen bir rahatlama oldu, neredeyse Kovid aşısı gibi, artık güvendeyim" diye aktararak ekledi: "Erkeğe yakışan mertlikte davranmak istedim."Eşine ve bedenlerine ne yapacaklarına hükümetin karar vermemesi gerektiğini düşünen diğer kadınlara destek olmak istediğini belirten Andy, “Hayatın mucizesini gördüm. Ama aynı zamanda yoksulluk ve sefalet içinde doğan ve adil fırsat şansı olmayan çocuklar da gördüm" diye konuştu.Kürtaj yasağına misilleme olarak vazektomi yasa tasarısıABD'nin Pennsylvania eyaleti meclisinin milletvekili Chris Rabb da Teksas'ın kürtaj yasağı yasasını hicveden bir vazetomi yasa tasarısı ortaya attı. Eyalet meclisinin tüm vekillerini etiketleyerek kamuoyuna açıklama paylaşan Raab "Tüm tohumlayıcıların üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi veya 40. yaş günlerini görmelerinden (hangisi önce gerçekleşirse) itibaren altı hafta içinde vazektomi geçirmelerini gerektiren bir yasa çıkaracağım. Dahası, bu yasa, Pensilvanya sakinlerinin istenmeyen gebelikler konusunda kendilerinden yanlış şekilde çocuk sahibi olan tohumlayıcılara karşı dava açmasına izin verecek” dedi. ABD Federal Yüksek Mahkemesi, ülke çapında kürtajı suç olmaktan çıkaran 1973 tarihli 'Roe v. Wade' kararını yeniden incelemeye aldı. Gelecek yıl karar aleyhine hükmetmesi halinde, Cumhuriyetçi Parti'nin yönettiği 20'den fazla eyalet, kürtajı yasaklamaya veya kısıtlamaya hazırlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210520/teksastan-6-haftaya-varan-hamilelige-kurtaji-yasagi-yurttas-saglik-calisanina-tecavuzcu-kurbanina-1044549680.html
https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-yuksek-mahkemesinden-kurtaj-hakkinin-kisitlanabilecegi-sinyali-1051356709.html
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abd, kürtaj, vazektomi, kürtaj yasağı, kadın, erkek, eş, yöntem, eşitlik, doğum kontrol, adil

ABD'de erkekler kürtaj yasağı kıskacındaki eşlerine sevgilerini göstermek için vazektomiye yöneliyor

15:45 28.12.2021 (güncellendi: 16:29 28.12.2021)
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINİstenmeyen hamilelik yaşayan kadınlar için evlatlık verme hizmetlerinin tanıtımını yapan otobüs durağı ilanı (ABD, Oklahoma)
İstenmeyen hamilelik yaşayan kadınlar için evlatlık verme hizmetlerinin tanıtımını yapan otobüs durağı ilanı (ABD, Oklahoma) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
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The Washington Post, ABD'de Cumhuriyetçi Partililerin kürtajı sınırlama ya da yasaklama çabalarını artırmalarına karşılık vazektomi yaptırmayı seçen erkeklerin sayısının da giderek arttığına dikkat çekti.
Doğum kontrol yöntemleri genelde ağırlığı kadınlara verirken, erkeğin cerrahi yolla sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesiyle yüzde 100 başarı kaydeden vazektomi yöntemi özellikle Avrupa ve Amerika'da giderek daha popüler hale geliyor.
The Washington Post, ABD'de Cumhuriyetçi Partililerin kürtajı sınırlama ya da yasaklama çabalarını artırmalarına karşılık vazektomi yaptırmayı seçen erkeklerin sayısının da giderek arttığını yazdı. Bu yıl kürtaj yasağının yürürlüğe girdiği Teksas eyaletinin Austin kentinde doktorluk yapan Koushik Shaw, gazeteye, vazektomi olan erkeklerin motive edici faktör olarak eyalet yasasını gösterdiğini söyledi.
Habere göre erkekler için doğum kontrol seçenekleri yokmuş gibi davranılması artık tepki çekerken, giderek daha fazla insan, vazektomiyi daha adil bir yöntem olarak görüyor.

'Neredeyse Kovid aşısı gibi'

Andy-Erin Gress çiftinin dördüncü çocukları dünyaya geldikten sonra, doğum kontrol hapları kullanan ama yan etkileriyle başa çıkmakta zorlanan Erin için bir adım atan Andy geçen yıl vazektomi oldu. Şimdi hissiyatını "İşlem tamamen bir rahatlama oldu, neredeyse Kovid aşısı gibi, artık güvendeyim" diye aktararak ekledi: "Erkeğe yakışan mertlikte davranmak istedim."
Eşine ve bedenlerine ne yapacaklarına hükümetin karar vermemesi gerektiğini düşünen diğer kadınlara destek olmak istediğini belirten Andy, “Hayatın mucizesini gördüm. Ama aynı zamanda yoksulluk ve sefalet içinde doğan ve adil fırsat şansı olmayan çocuklar da gördüm" diye konuştu.

Kürtaj yasağına misilleme olarak vazektomi yasa tasarısı

ABD'nin Pennsylvania eyaleti meclisinin milletvekili Chris Rabb da Teksas'ın kürtaj yasağı yasasını hicveden bir vazetomi yasa tasarısı ortaya attı.
ABD kürtaj yasaklarına karşı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2021
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Teksas'tan 6 haftaya varan hamileliğe kürtajı yasağı: Yurttaş sağlık çalışanına, tecavüzcü kurbanına dava açabilecek
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Eyalet meclisinin tüm vekillerini etiketleyerek kamuoyuna açıklama paylaşan Raab "Tüm tohumlayıcıların üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi veya 40. yaş günlerini görmelerinden (hangisi önce gerçekleşirse) itibaren altı hafta içinde vazektomi geçirmelerini gerektiren bir yasa çıkaracağım. Dahası, bu yasa, Pensilvanya sakinlerinin istenmeyen gebelikler konusunda kendilerinden yanlış şekilde çocuk sahibi olan tohumlayıcılara karşı dava açmasına izin verecek” dedi.
ABD - kürtaj kısıtlamasına karşı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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ABD Yüksek Mahkemesi'nden kürtaj hakkının kısıtlanabileceği sinyali
2 Aralık, 03:24
ABD Federal Yüksek Mahkemesi, ülke çapında kürtajı suç olmaktan çıkaran 1973 tarihli 'Roe v. Wade' kararını yeniden incelemeye aldı. Gelecek yıl karar aleyhine hükmetmesi halinde, Cumhuriyetçi Parti'nin yönettiği 20'den fazla eyalet, kürtajı yasaklamaya veya kısıtlamaya hazırlanıyor.
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