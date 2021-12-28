https://tr.sputniknews.com/20211228/abdde-erkekler-kurtaj-yasagi-kiskacindaki-eslerine-sevgilerini-gostermek-icin-vazektomiye-yoneliyor-1052190896.html

ABD'de erkekler kürtaj yasağı kıskacındaki eşlerine sevgilerini göstermek için vazektomiye yöneliyor

ABD'de erkekler kürtaj yasağı kıskacındaki eşlerine sevgilerini göstermek için vazektomiye yöneliyor

The Washington Post, ABD'de Cumhuriyetçi Partililerin kürtajı sınırlama ya da yasaklama çabalarını artırmalarına karşılık vazektomi yaptırmayı seçen erkeklerin... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T15:45+0300

2021-12-28T15:45+0300

2021-12-28T16:29+0300

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Doğum kontrol yöntemleri genelde ağırlığı kadınlara verirken, erkeğin cerrahi yolla sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesiyle yüzde 100 başarı kaydeden vazektomi yöntemi özellikle Avrupa ve Amerika'da giderek daha popüler hale geliyor. The Washington Post, ABD'de Cumhuriyetçi Partililerin kürtajı sınırlama ya da yasaklama çabalarını artırmalarına karşılık vazektomi yaptırmayı seçen erkeklerin sayısının da giderek arttığını yazdı. Bu yıl kürtaj yasağının yürürlüğe girdiği Teksas eyaletinin Austin kentinde doktorluk yapan Koushik Shaw, gazeteye, vazektomi olan erkeklerin motive edici faktör olarak eyalet yasasını gösterdiğini söyledi. Habere göre erkekler için doğum kontrol seçenekleri yokmuş gibi davranılması artık tepki çekerken, giderek daha fazla insan, vazektomiyi daha adil bir yöntem olarak görüyor.'Neredeyse Kovid aşısı gibi'Andy-Erin Gress çiftinin dördüncü çocukları dünyaya geldikten sonra, doğum kontrol hapları kullanan ama yan etkileriyle başa çıkmakta zorlanan Erin için bir adım atan Andy geçen yıl vazektomi oldu. Şimdi hissiyatını "İşlem tamamen bir rahatlama oldu, neredeyse Kovid aşısı gibi, artık güvendeyim" diye aktararak ekledi: "Erkeğe yakışan mertlikte davranmak istedim."Eşine ve bedenlerine ne yapacaklarına hükümetin karar vermemesi gerektiğini düşünen diğer kadınlara destek olmak istediğini belirten Andy, “Hayatın mucizesini gördüm. Ama aynı zamanda yoksulluk ve sefalet içinde doğan ve adil fırsat şansı olmayan çocuklar da gördüm" diye konuştu.Kürtaj yasağına misilleme olarak vazektomi yasa tasarısıABD'nin Pennsylvania eyaleti meclisinin milletvekili Chris Rabb da Teksas'ın kürtaj yasağı yasasını hicveden bir vazetomi yasa tasarısı ortaya attı. Eyalet meclisinin tüm vekillerini etiketleyerek kamuoyuna açıklama paylaşan Raab "Tüm tohumlayıcıların üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi veya 40. yaş günlerini görmelerinden (hangisi önce gerçekleşirse) itibaren altı hafta içinde vazektomi geçirmelerini gerektiren bir yasa çıkaracağım. Dahası, bu yasa, Pensilvanya sakinlerinin istenmeyen gebelikler konusunda kendilerinden yanlış şekilde çocuk sahibi olan tohumlayıcılara karşı dava açmasına izin verecek” dedi. ABD Federal Yüksek Mahkemesi, ülke çapında kürtajı suç olmaktan çıkaran 1973 tarihli 'Roe v. Wade' kararını yeniden incelemeye aldı. Gelecek yıl karar aleyhine hükmetmesi halinde, Cumhuriyetçi Parti'nin yönettiği 20'den fazla eyalet, kürtajı yasaklamaya veya kısıtlamaya hazırlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210520/teksastan-6-haftaya-varan-hamilelige-kurtaji-yasagi-yurttas-saglik-calisanina-tecavuzcu-kurbanina-1044549680.html

https://tr.sputniknews.com/20211202/abd-yuksek-mahkemesinden-kurtaj-hakkinin-kisitlanabilecegi-sinyali-1051356709.html

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