https://tr.sputniknews.com/20211228/abdde-omicron-nedeniyle-700-ucak-seferi-daha-iptal-oldu-1052198960.html

ABD'de Omicron nedeniyle 700 uçak seferi daha iptal oldu

ABD'de Omicron nedeniyle 700 uçak seferi daha iptal oldu

Corona virüsün Omicron varyantı nedeniyle bugün ABD'de yaklaşık 700 uçak seferi iptal edildi. Dünya genelinde ise 2 binden fazla sefer ertelendi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T19:55+0300

2021-12-28T19:55+0300

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koronavirüs

abd

uçak

sefer

koronavirüs

kovid-19

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ABD’de Kovid-19’un Omicron varyantında görülen hızlı artıştan uçak seferleri olumsuz etkilenmeye devam ediyor.Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, bugün de ülke genelinde yaklaşık 700 uçak seferi iptal edildi.Aynı siteye göre, dünya genelinde de bugün 2 bin 200 uçuş iptal oldu, 2 binden fazla sefer de ertelendi.Yaşanan olumsuzluk nedeniyle Noel tatili dönüşü havalimanlarını dolduran yolcuların zor durumda kaldığı ifade ediliyor. Dünya genelinde dün de 2 bin 800 uçak seferi iptal edilmiş, 11 bin uçuş ertelenmişti.Noel tatili olarak bilinen bu hafta sonu yaşanan iptal ve ertelemelerin Omicron varyantının neden olduğu vaka artışının hava yolları çalışanlarını etkilemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.Noel tatili, ABD’de yıl içinde en fazla seyahat edilen dönemi oluşturuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211215/thy-yarin-italyaya-yapacagi-bazi-ucak-seferlerini-iptal-etti-1051795587.html

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abd, uçak, sefer, koronavirüs, kovid-19