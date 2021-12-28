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https://tr.sputniknews.com/20211228/abdnin-colorado-eyaletinde-silahli-saldiri-5-olu-1052203386.html
ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü
ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü
ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T22:51+0300
2021-12-28T22:51+0300
dünya
abd
colorado
denver
silahlı çatışma
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ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinin merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, kimlik bilgileri paylaşılmayan saldırgan, farklı noktalarda açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdü, olayda biri polis 3 kişi de yaralandı.Denver polisinin basın açıklamasında, saldırganın kent merkezinde 'bir dizi şiddet olayına' karıştığı, 4 farklı bölgede yaşanan çatışmanın saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu belirtildi.Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 2'sinin kadın olduğu ve yaralanan bir polis memurunun ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.Yetkililer, tatil sezonunda 'bu tarz bir çılgınlığın' bölge için normal olmadığını, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20211213/abdde-cenaze-torenine-saldiri-1-olu-13-yarali-1051733625.html
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abd, colorado, denver, silahlı çatışma

ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü

22:51 28.12.2021
© REUTERS / Cheney OrrABD - polis - olay yeri
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Cheney Orr
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ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinin merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, kimlik bilgileri paylaşılmayan saldırgan, farklı noktalarda açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdü, olayda biri polis 3 kişi de yaralandı.
Denver polisinin basın açıklamasında, saldırganın kent merkezinde 'bir dizi şiddet olayına' karıştığı, 4 farklı bölgede yaşanan çatışmanın saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu belirtildi.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 2'sinin kadın olduğu ve yaralanan bir polis memurunun ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, tatil sezonunda 'bu tarz bir çılgınlığın' bölge için normal olmadığını, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
ABD - polis - silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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