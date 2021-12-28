https://tr.sputniknews.com/20211228/abdnin-colorado-eyaletinde-silahli-saldiri-5-olu-1052203386.html

ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T22:51+0300

2021-12-28T22:51+0300

2021-12-28T22:51+0300

dünya

abd

colorado

denver

silahlı çatışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052203359_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_424680528ab8bbbc6c3c44febf2f69e1.jpg

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinin merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, kimlik bilgileri paylaşılmayan saldırgan, farklı noktalarda açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdü, olayda biri polis 3 kişi de yaralandı.Denver polisinin basın açıklamasında, saldırganın kent merkezinde 'bir dizi şiddet olayına' karıştığı, 4 farklı bölgede yaşanan çatışmanın saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu belirtildi.Açıklamada, hayatını kaybedenlerden 2'sinin kadın olduğu ve yaralanan bir polis memurunun ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.Yetkililer, tatil sezonunda 'bu tarz bir çılgınlığın' bölge için normal olmadığını, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20211213/abdde-cenaze-torenine-saldiri-1-olu-13-yarali-1051733625.html

colorado

denver

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, colorado, denver, silahlı çatışma