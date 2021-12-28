https://tr.sputniknews.com/20211228/abdye-yaklasik-1450-afgan-cocuk-aileleri-olmadan-tahliye-edildi-1052176071.html

ABD'ye yaklaşık 1450 Afgan çocuk, aileleri olmadan tahliye edildi

ABD'ye yaklaşık 1450 Afgan çocuk, aileleri olmadan tahliye edildi

Afganistan'dan ABD'ye gelen Afganlar arasında ailesi olmadan tahliye edilen yaklaşık 1450 çocuk bulunuyor. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T01:39+0300

2021-12-28T01:39+0300

2021-12-28T01:39+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

çocuk

tahliye

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Taliban'ın geçen ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 100 binden fazla Afgan vatandaşı ABD'ye tahliye edildi.ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 1450 çocuk ise aileleri olmadan bu ülkeye geldi.Yetkililer, tahliye edilen çocukların bir kısmının sponsorlarla ve ABD'deki diğer akrabaları ile yaşadığını, yaklaşık 250 çocuğun ise hala devlet gözetiminde olduğunu belirtti.Tahliye edilen çocukların aileleri ile bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.​​​​​​​Çocukların bir kısmı kaos ortamında yapılan tahliyeler sırasında ailelerinden ayrılmış, bazı aileler ise Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda hayatını kaybetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211222/abdden-afganistan-karari-taliban-ile-is-yapan-abd-ve-bm-yetkilileri-yaptirimlardan-muaf-olacak-1052030314.html

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abd, afganistan, taliban, çocuk, tahliye