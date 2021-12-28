https://tr.sputniknews.com/20211228/abdye-yaklasik-1450-afgan-cocuk-aileleri-olmadan-tahliye-edildi-1052176071.html
ABD'ye yaklaşık 1450 Afgan çocuk, aileleri olmadan tahliye edildi
ABD'ye yaklaşık 1450 Afgan çocuk, aileleri olmadan tahliye edildi
Afganistan'dan ABD'ye gelen Afganlar arasında ailesi olmadan tahliye edilen yaklaşık 1450 çocuk bulunuyor. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T01:39+0300
2021-12-28T01:39+0300
2021-12-28T01:39+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
çocuk
tahliye
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Taliban'ın geçen ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 100 binden fazla Afgan vatandaşı ABD'ye tahliye edildi.ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 1450 çocuk ise aileleri olmadan bu ülkeye geldi.Yetkililer, tahliye edilen çocukların bir kısmının sponsorlarla ve ABD'deki diğer akrabaları ile yaşadığını, yaklaşık 250 çocuğun ise hala devlet gözetiminde olduğunu belirtti.Tahliye edilen çocukların aileleri ile bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.Çocukların bir kısmı kaos ortamında yapılan tahliyeler sırasında ailelerinden ayrılmış, bazı aileler ise Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211222/abdden-afganistan-karari-taliban-ile-is-yapan-abd-ve-bm-yetkilileri-yaptirimlardan-muaf-olacak-1052030314.html
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abd, afganistan, taliban, çocuk, tahliye
ABD'ye yaklaşık 1450 Afgan çocuk, aileleri olmadan tahliye edildi
Afganistan'dan ABD'ye gelen Afganlar arasında ailesi olmadan tahliye edilen yaklaşık 1450 çocuk bulunuyor.
Taliban'ın geçen ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 100 binden fazla Afgan vatandaşı ABD'ye tahliye edildi.
ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 1450 çocuk ise aileleri olmadan bu ülkeye geldi.
Yetkililer, tahliye edilen çocukların bir kısmının sponsorlarla ve ABD'deki diğer akrabaları ile yaşadığını, yaklaşık 250 çocuğun ise hala devlet gözetiminde olduğunu belirtti.
Tahliye edilen çocukların aileleri ile bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Çocukların bir kısmı kaos ortamında yapılan tahliyeler sırasında ailelerinden ayrılmış, bazı aileler ise Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda hayatını kaybetmişti.