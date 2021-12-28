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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211228/abdye-yaklasik-1450-afgan-cocuk-aileleri-olmadan-tahliye-edildi-1052176071.html
ABD'ye yaklaşık 1450 Afgan çocuk, aileleri olmadan tahliye edildi
ABD'ye yaklaşık 1450 Afgan çocuk, aileleri olmadan tahliye edildi
Afganistan'dan ABD'ye gelen Afganlar arasında ailesi olmadan tahliye edilen yaklaşık 1450 çocuk bulunuyor. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T01:39+0300
2021-12-28T01:39+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
taliban
çocuk
tahliye
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Taliban'ın geçen ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 100 binden fazla Afgan vatandaşı ABD'ye tahliye edildi.ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 1450 çocuk ise aileleri olmadan bu ülkeye geldi.Yetkililer, tahliye edilen çocukların bir kısmının sponsorlarla ve ABD'deki diğer akrabaları ile yaşadığını, yaklaşık 250 çocuğun ise hala devlet gözetiminde olduğunu belirtti.Tahliye edilen çocukların aileleri ile bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.​​​​​​​Çocukların bir kısmı kaos ortamında yapılan tahliyeler sırasında ailelerinden ayrılmış, bazı aileler ise Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211222/abdden-afganistan-karari-taliban-ile-is-yapan-abd-ve-bm-yetkilileri-yaptirimlardan-muaf-olacak-1052030314.html
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abd, afganistan, taliban, çocuk, tahliye

ABD'ye yaklaşık 1450 Afgan çocuk, aileleri olmadan tahliye edildi

01:39 28.12.2021
© AFP 2021 / SHAKIB RAHMANIAfganistan'dan ABD tarafından tahliye
Afganistan'dan ABD tarafından tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / SHAKIB RAHMANI
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Afganistan'dan ABD'ye gelen Afganlar arasında ailesi olmadan tahliye edilen yaklaşık 1450 çocuk bulunuyor.
Taliban'ın geçen ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 100 binden fazla Afgan vatandaşı ABD'ye tahliye edildi.
ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 1450 çocuk ise aileleri olmadan bu ülkeye geldi.
Yetkililer, tahliye edilen çocukların bir kısmının sponsorlarla ve ABD'deki diğer akrabaları ile yaşadığını, yaklaşık 250 çocuğun ise hala devlet gözetiminde olduğunu belirtti.
Tahliye edilen çocukların aileleri ile bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.​​​​​​​
Çocukların bir kısmı kaos ortamında yapılan tahliyeler sırasında ailelerinden ayrılmış, bazı aileler ise Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıda hayatını kaybetmişti.
Taliban - Afganistan - kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD'den Afganistan kararı: Taliban ile iş yapan ABD ve BM yetkilileri, yaptırımlardan muaf olacak
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