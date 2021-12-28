https://tr.sputniknews.com/20211228/afgan-kardesler-almanyada-ablalarini-batili-yasam-tarzi-nedeniyle-oldurmekten-yargilaniyor-1052194044.html

Afgan kardeşler, Almanya'da ablalarını 'Batılı yaşam tarzı' nedeniyle öldürmekten yargılanıyor

Afgan kardeşler, Almanya'da ablalarını 'Batılı yaşam tarzı' nedeniyle öldürmekten yargılanıyor

Almanya'da açılan cinayet dosyasında Afganistan uyruklu iki erkek kardeş, Berlin'de buluşmak için ikna ettikleri ablalarını öldürerek cesedini parçalara... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T17:05+0300

2021-12-28T17:05+0300

2021-12-28T17:11+0300

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İddianameye göre Afganistan uyruklu 26 yaşındaki Sayed H ve 22 yaşındaki Seyed H, geçtiğimiz temmuz ayında ablaları Meryem H'yi Almanya'nın başkenti Berlin'de buluşmak için ikna etti.İki çocuk annesi kadını buluşma bahanesiyle kandırarak boğan kardeşler, 'Batılı yaşam tarzına sahip olmakla' suçladıkları ablalarının boğazını keserek öldürdü.Alman yetkililer Meryem H'nin vücudunu parçalara ayıran şüphelilerin daha sonra cesedi bir bavula koyarak tren istasyonuna götürdüklerini belirtti. Medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde Sayed ve Seyed'in siyah bir bavulu Berlin'deki Südkreuz istasyonuna götürdükleri görülüyor.Tren ile Bavyera'ya ulaşan Afgan kardeşlerin daha sonra Sayed'in Holzkirchen yakınlarındaki evine yakın bir ormanlık alana ablaları Meryem'in cesedini gömdükleri belirtildi.Alman savcılık, söz konusu iki şüphelinin kız kardeşlerini 'onların namus ve ahlak konusundaki görüşlerine ve kadın imajlarına uymayan Batılı yaşam tarzı nedeniyle cezalandırmak istediklerini' iddia etti.Savcılar şüphelilerin, Meryem'in henüz 16 yaşındayken evlendiği kocasından şiddete maruz kalması nedeniyle boşanmasını ve yeni bir ilişki kurmasını kabullenemediklerini sözlerine ekledi.10 yaşında bir kız ve 3 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Meryem'in 2013'te Almanya'ya sığınmacı olarak geldiği belirtildi.Şüpheli kardeşler, savcıların görüntülerdeki siyah bavulun içinde ne olduğu konusundaki sorularına çelişkili yanıtlar verdi. Seyed bavulun içinde boks eldivenleri ve halter ağırlıkları bulunduğunu savunurken, Sayad ise bavulun içinde kıyafet ve ağır eşyalar olduğunu ileri sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20160614/pakistan-islam-kadin-1023348064.html

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almanya, kadın cinayeti, afgan, afgan sığınmacı