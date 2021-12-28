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https://tr.sputniknews.com/20211228/ak-partili-altunyaldiz-stokculukla-zorunlu-depolamayi-birbirinden-ayiriyoruz--1052178999.html
AK Partili Altunyaldız: Stokçulukla, zorunlu depolamayı birbirinden ayırıyoruz
AK Partili Altunyaldız: Stokçulukla, zorunlu depolamayı birbirinden ayırıyoruz
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Üreticilerin sıkıntıları gözeterek tuttuğu hammaddeyle... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T07:27+0300
2021-12-28T07:27+0300
türkiye
tbmm
denetim
market
stokçuluk
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, stokçuluk yapanlara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin kanun teklifinin yılbaşından sonra Meclis gündemine geleceğini belirterek, “84 milyonun hakkına uzanan her fahiş fiyatla, tedarik zincirini bozan her türlü stokçulukla mücadelede kararlıyız. Bunlarla ilgili etkin mücadelemizi yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde tavizsiz bir şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi. AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, pandemi döneminde ABD ve AB’nin, Uzak Doğu merkezli tedarikten vazgeçtiği durumlarda, Türkiye’nin önemli bir fırsat yakaladığını belirterek, üretimin artarak devam etmesi açısından tevsi ve modernizasyon yatırımlarının hızla devreye girmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Dünya Gazetesi'ne konuşan Altunyaldız, stokçuluk denetimleri ve cezalara ilişkin şunları söyledi: Serbest piyasa ekonomisinde üretim, tedarik ve perakende süreçlerinin inkıtaa uğramadan piyasanın olağan akışı ve pratiğinde kesintisiz işlemesi çok önemlidir. Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları bahsettiğim piyasa düzeninin ana düşmanıdır ve asla müsamaha gösterilemez ve affedilemez. Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki biz; stokçulukla tedarik güvenliğini, stokçulukla depolama zorunluluğunu birbirinden ayırıyoruz. Zira depolama ve tedarik güvenliği üretim ve tüketim güvenliği için gerekli şeyler. Ama stokçuluk, fahiş fiyat, haksız kazanç ve piyasayı bozan uygulamalara asla taviz veremeyiz. Bu hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum; üretim bandının durmaması için, özellikle küresel tedarik zincirindeki sıkıntıları da gözeterek üreticilerin tuttuğu hammadde tedariki ile piyasayı ve tedarik zincirini bozarak haksız kazanç elde etmek amacıyla yapılan stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarını birbirinden ayırıyoruz. İşte yasada ceza artırımına yönelik yaptığımız değişiklikle stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla etkin mücadeleyi amaçlıyoruz ve bunu kesinlikle sağlayacağız.Bu mevcut yasada net bir şekilde var mı?Yasalar lafzıyla ve ruhuyla uygulanır. Bahse konu yasal düzenlemede Ticaret Bakanlığı’na geniş bir yelpazede yetki veriyor, “Bu alanı sen tecrübelerinle ve Türkiye’nin ihtiyaçları, Türkiye’nin yerleşik üretim ve tüketim pratiklerine göre yönet” diyor ve cezalandırmada da yelpazeyi çok geniş tutuyor. Olayın kendisine, niyete, hacmine göre, ‘sen yapılan işin niteliğine göre bunu ayarla’ diyor. 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar bir ceza öngörüyor.El koyma ile ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var mı?Cezada orantılılık önemlidir. 2020 yılında Perakende Yasasında bir düzenleme yapıldı. Şimdi o kanundaki cezaları artırıyoruz. Sekretaryasını Ticaret Bakanlığının yaptığı bir kurul oluşturulmuştu, bugüne kadar kurulun yaptığı çalışmalar var, kesilen cezalar var, bir de uygulamaya dair temel parametreler büyük ölçüde oluştu. Şunu çok net söylüyorum, 84 milyonun hakkına uzanan her fahiş fiyatla, tedarik zincirini bozan her türlü stokçulukla mücadelede kararlıyız. Bunlarla ilgili etkin mücadelemizi yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde tavizsiz bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.
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tbmm, denetim, market, stokçuluk

AK Partili Altunyaldız: Stokçulukla, zorunlu depolamayı birbirinden ayırıyoruz

07:27 28.12.2021
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ-AW499101İstanbul - market - denetim
İstanbul - market - denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ-AW499101
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Üreticilerin sıkıntıları gözeterek tuttuğu hammaddeyle, haksız kazanç elde etmek amacıyla yapılan stokçuluğu birbirinden ayırıyoruz" diye konuştu.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, stokçuluk yapanlara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin kanun teklifinin yılbaşından sonra Meclis gündemine geleceğini belirterek, “84 milyonun hakkına uzanan her fahiş fiyatla, tedarik zincirini bozan her türlü stokçulukla mücadelede kararlıyız. Bunlarla ilgili etkin mücadelemizi yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde tavizsiz bir şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, pandemi döneminde ABD ve AB’nin, Uzak Doğu merkezli tedarikten vazgeçtiği durumlarda, Türkiye’nin önemli bir fırsat yakaladığını belirterek, üretimin artarak devam etmesi açısından tevsi ve modernizasyon yatırımlarının hızla devreye girmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.
Dünya Gazetesi'ne konuşan Altunyaldız, stokçuluk denetimleri ve cezalara ilişkin şunları söyledi:
Serbest piyasa ekonomisinde üretim, tedarik ve perakende süreçlerinin inkıtaa uğramadan piyasanın olağan akışı ve pratiğinde kesintisiz işlemesi çok önemlidir. Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları bahsettiğim piyasa düzeninin ana düşmanıdır ve asla müsamaha gösterilemez ve affedilemez. Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki biz; stokçulukla tedarik güvenliğini, stokçulukla depolama zorunluluğunu birbirinden ayırıyoruz. Zira depolama ve tedarik güvenliği üretim ve tüketim güvenliği için gerekli şeyler. Ama stokçuluk, fahiş fiyat, haksız kazanç ve piyasayı bozan uygulamalara asla taviz veremeyiz. Bu hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum; üretim bandının durmaması için, özellikle küresel tedarik zincirindeki sıkıntıları da gözeterek üreticilerin tuttuğu hammadde tedariki ile piyasayı ve tedarik zincirini bozarak haksız kazanç elde etmek amacıyla yapılan stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarını birbirinden ayırıyoruz. İşte yasada ceza artırımına yönelik yaptığımız değişiklikle stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla etkin mücadeleyi amaçlıyoruz ve bunu kesinlikle sağlayacağız.
Bu mevcut yasada net bir şekilde var mı?
Yasalar lafzıyla ve ruhuyla uygulanır. Bahse konu yasal düzenlemede Ticaret Bakanlığı’na geniş bir yelpazede yetki veriyor, “Bu alanı sen tecrübelerinle ve Türkiye’nin ihtiyaçları, Türkiye’nin yerleşik üretim ve tüketim pratiklerine göre yönet” diyor ve cezalandırmada da yelpazeyi çok geniş tutuyor. Olayın kendisine, niyete, hacmine göre, ‘sen yapılan işin niteliğine göre bunu ayarla’ diyor. 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar bir ceza öngörüyor.
El koyma ile ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var mı?
Cezada orantılılık önemlidir. 2020 yılında Perakende Yasasında bir düzenleme yapıldı. Şimdi o kanundaki cezaları artırıyoruz. Sekretaryasını Ticaret Bakanlığının yaptığı bir kurul oluşturulmuştu, bugüne kadar kurulun yaptığı çalışmalar var, kesilen cezalar var, bir de uygulamaya dair temel parametreler büyük ölçüde oluştu. Şunu çok net söylüyorum, 84 milyonun hakkına uzanan her fahiş fiyatla, tedarik zincirini bozan her türlü stokçulukla mücadelede kararlıyız. Bunlarla ilgili etkin mücadelemizi yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde tavizsiz bir şekilde yapmaya devam edeceğiz.
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