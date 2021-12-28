AK Partili Türkoğlu, İBB için 'erken seçim' istedi: 'Terör iltisaklıların yuvası yaptınız'

"140 milyar nerede diyoruz? O; 'Ankara'nın Taşına Bak' diyor. İBB'yi terör iltisaklıların yuvası niye yaptınız?' diyoruz. O, soluğu Anıtkabir'de alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her kirli iş ve işleminize kılıf tuttuğunuz ve ismiyle yaftalanacağınız bir metaı değildir"