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AK Partili Türkoğlu, İBB için 'erken seçim' istedi: 'Terör iltisaklıların yuvası yaptınız'
AK Partili Türkoğlu, İBB için 'erken seçim' istedi: 'Terör iltisaklıların yuvası yaptınız'
AK Parti MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, "İBB'yi terör iltisaklıların yuvası yaptınız" deyerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T19:15+0300
2021-12-28T19:15+0300
türkiye
istanbul
ak parti
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
hacı bayram türkoğlu
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İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başlattığı "teftiş"in ardından AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nden İBB için yeni seçim talebi geldi.Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 'hemen erken seçim' talep etti. Türkoğlu, Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Türkoğlu, "İBB için hemen seçim derhal seçim erken seçim" diye ekledi.
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istanbul, ak parti, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), hacı bayram türkoğlu

AK Partili Türkoğlu, İBB için 'erken seçim' istedi: 'Terör iltisaklıların yuvası yaptınız'

19:15 28.12.2021
© DHAAK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu
AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© DHA
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AK Parti MKYK Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, "İBB'yi terör iltisaklıların yuvası yaptınız" deyerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için erken seçim çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başlattığı "teftiş"in ardından AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nden İBB için yeni seçim talebi geldi.
Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 'hemen erken seçim' talep etti. Türkoğlu, Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"140 milyar nerede diyoruz? O; 'Ankara'nın Taşına Bak' diyor. İBB'yi terör iltisaklıların yuvası niye yaptınız?' diyoruz. O, soluğu Anıtkabir'de alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her kirli iş ve işleminize kılıf tuttuğunuz ve ismiyle yaftalanacağınız bir metaı değildir"

Türkoğlu, "İBB için hemen seçim derhal seçim erken seçim" diye ekledi.
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