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https://tr.sputniknews.com/20211228/aksener-onumuzdeki-secimde-belki-6-partili-bir-millet-ittifaki-olacagiz-1052179819.html
Akşener: Önümüzdeki seçimde belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız
Akşener: Önümüzdeki seçimde belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçimin 2022 Haziran'da olabileceğini belirterek, "Önümüzdeki seçimde yeni kurulan 2 parti ile belki 6 partili bir... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T08:49+0300
2021-12-28T08:49+0300
politika
recep tayyip erdoğan
seçim
meral akşener
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Akşener ittifakın adayıyla ilgili tartışmalarla ilgili olarak, "İki belediye başkanımız arkadaşımız anketlere koyarak muhalif seçmeni taraf haline getiren sistem oluştu bunu çok zararlı buluyorum. Bu iki belediye başkanı ya da birden başka başarılı belediye başkanı varsa iki arkadaşı soruyor anketçiler. Bizim iki arkadaşın aday gösterilmesine karşı düşüncemiz yok sadece iki başkanın taraf haline getirilmesini yanlış buluyorum. Tayyip Bey meselesi değil. Biz ikinci bir Tayyip Bey seçmek için yol açmadık." ifadelerini kullandı.Akşener, ESİAD toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti’den ayrılan isimlere İyi Parti’nin kapsının açık olup olmadığını sorulmasını da yanıtlayan Akşener, şunları söyledi;"Mal elden gidiyor gibi bir telaş var buna gerek yok""Biz bir start-up'ız ve melek yatırımcımız yok dedik. İş insanlarından gelen oldu da ‘Hayır mı?' dedik. Kapımız iş dünyasına da sonuna kadar açıktır. Siyaset farklı farklı sektörlerin temsil edildiği bir yer olmalıdır. Böyle olsun ki herkesse ulaşabilsin. Ben bir şeyi fark ettim. 24 Haziran önemli bir veri benim için."Şimdi gidilen yolculukta muhalefet çok iyi gidiyor. Böyle olduğunda bir telaş oluyor yöneticilerde, nasılsa aldık diye psikolojik paylaşımlar oluyor. Bu yanlış. Mal elden gidiyor gibi bir telaş var buna gerek yok.""Bizim iki belediye başkanının aday gösterilmesine karşı düşüncemiz yok; sadece iki başkanın taraf haline getirilmesini yanlış buluyorum""İki belediye başkanımız arkadaşımız anketlere koyarak muhalif seçmeni taraf haline getiren sistem oluştu bunu çok zararlı buluyorum. Bu iki belediye başkanı ya da birden başka başarılı belediye başkanı varsa iki arkadaşı soruyor anketçiler.""Bizim iki arkadaşın aday gösterilmesine karşı düşüncemiz yok sadece iki başkanın taraf haline getirilmesini yanlış buluyorum. Tayyip Bey meselesi değil. Biz ikinci bir Tayyip Bey seçmek için yol açmadık. Parti yokken ben niye çalıştım? Bu sistemin ucube olduğuna inandığım için. Bu sistemin ucube olduğuna herkes kanaat etti.""Bizim hedefimiz ikinci bir Erdoğan seçmek değil""Bizim hedefimiz ikinci bir Erdoğan seçmek değil. Biz arızaları giderilmiş 2’nci yüzyıl uygun yeni parlamenter sisteme geçiş yapmak istiyoruz. Tartışmaları kutuplaştırma üzerinden gitmesini yanlış buluyorum. Bu nedenle ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedim. Biz 24 Haziran’da 4 siyasi parti olarak 31 Mart’ta 2 yeni parti ile girdik.""İnsanların başarıya ulaşabilmesi için bir şey dememiz lazım""Önümüzdeki seçimde belki yeni kurulan 2 parti ile belki 6 partili bir millet ittifakı olacağız. Cumhurbaşkanı adayınız kim diyor… Cumhur İttifakı’nın adayının Sayın Bahçeli’nin ağzından Sayın Erdoğan olduğunu duyduk. Bunu Sayın Erdoğan’dan duyduk mu? Hayır! Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedim ve insanların başarıya ulaşabilmesi için bir şey dememiz lazım. Bu da birinci parti çıkmak…"Belediye başkanlarımızın somut başarısı çok önemli""Başarırız, başaramayız bu farklı. AK Parti’den kopan bir seçmen var ve elinde bavulu ile bakıyor denildi. Bu seçmene sahip çıkmak lazım oyunu almak lazım. Bunla ilgili çalışma yaptık. Sayın Erdoğan ve arkadaşları böyle yapmış yapmış ve seçmene bir şey oluşturmuş diyorlar ki bunlar 2 kazı güdemez…Bu nedenle belediye başkanlarımızın somut başarısı çok önemli. İzmir’deki Büyükşehir Belediye başkanımızın başarısı da önemli; Antalya’daki de İstanbul’daki de. Elbette ki CHP’nin belediye başkanları. Biz CHP seçmenine mi oynasaydık? Körler sağırlar birbirini ağırlar…Bu alanı genişletmek zorundayız. O seçmene en yakın dili oluşturabilecek biziz. Elbette ki DEVA ve Gelecek Partisi’nin de oy alabileceği alan. Evet, 13’ncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Ama ben ‘5 sene sürdürülmesi lazım' kavramına karşı çıkıyorum."Erken seçime İyi Parti olarak hazır olup olmadıklarının sorulmasına yanıt veren Akşener, şu ifadeleri kullandı:"2023 öncesi olacaksa Mayıs sonu Haziran gibi olabilir""Geçmişte sayın Erdoğan’ı daha net anlardım. 24 Haziran seçimlerini 15 Temmuz’da olacağını tahmin etmiştik ancak 24 Haziran’da oldu. Ancak şimdi öyle bir öngörüm kalmadı çünkü ne yapıldığına yönelik bir fikrim yok. Son dönemde yapılan Dolar’a Euro’ya faize karşı yapılan hamleler… Döviz’e endeksli hesaplar açılmaya çalışıldı. Bu yapılan işlerin karşılığı ne? Ne kadar sürede çıkacak onlara bakmak lazım. 2023 öncesi olacaksa Mayıs sonu Haziran gibi olabilir."Bu ekonomik sistemden kaynaklı bir öngörüm olabilir. Biz hazırız. Bizim melek yatırımcımız olmadığı için aşırı derece tutumlu, bedensel faaliyetlerde kuvvetli olmuş grubuz. Esnaf gezisi inanılmaz bedava. Tek yapmanız gereken insanları dinlemek. Ancak artık insanlar birbirini dinlemiyor."
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recep tayyip erdoğan, seçim, meral akşener

Akşener: Önümüzdeki seçimde belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız

08:49 28.12.2021
© DHAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© DHA
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, erken seçimin 2022 Haziran'da olabileceğini belirterek, "Önümüzdeki seçimde yeni kurulan 2 parti ile belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" dedi.
Akşener ittifakın adayıyla ilgili tartışmalarla ilgili olarak, "İki belediye başkanımız arkadaşımız anketlere koyarak muhalif seçmeni taraf haline getiren sistem oluştu bunu çok zararlı buluyorum. Bu iki belediye başkanı ya da birden başka başarılı belediye başkanı varsa iki arkadaşı soruyor anketçiler. Bizim iki arkadaşın aday gösterilmesine karşı düşüncemiz yok sadece iki başkanın taraf haline getirilmesini yanlış buluyorum. Tayyip Bey meselesi değil. Biz ikinci bir Tayyip Bey seçmek için yol açmadık." ifadelerini kullandı.
Akşener, ESİAD toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti’den ayrılan isimlere İyi Parti’nin kapsının açık olup olmadığını sorulmasını da yanıtlayan Akşener, şunları söyledi;

"Mal elden gidiyor gibi bir telaş var buna gerek yok"

"Biz bir start-up'ız ve melek yatırımcımız yok dedik. İş insanlarından gelen oldu da ‘Hayır mı?' dedik. Kapımız iş dünyasına da sonuna kadar açıktır. Siyaset farklı farklı sektörlerin temsil edildiği bir yer olmalıdır. Böyle olsun ki herkesse ulaşabilsin. Ben bir şeyi fark ettim. 24 Haziran önemli bir veri benim için."
Şimdi gidilen yolculukta muhalefet çok iyi gidiyor. Böyle olduğunda bir telaş oluyor yöneticilerde, nasılsa aldık diye psikolojik paylaşımlar oluyor. Bu yanlış. Mal elden gidiyor gibi bir telaş var buna gerek yok."

"Bizim iki belediye başkanının aday gösterilmesine karşı düşüncemiz yok; sadece iki başkanın taraf haline getirilmesini yanlış buluyorum"

"İki belediye başkanımız arkadaşımız anketlere koyarak muhalif seçmeni taraf haline getiren sistem oluştu bunu çok zararlı buluyorum. Bu iki belediye başkanı ya da birden başka başarılı belediye başkanı varsa iki arkadaşı soruyor anketçiler."
"Bizim iki arkadaşın aday gösterilmesine karşı düşüncemiz yok sadece iki başkanın taraf haline getirilmesini yanlış buluyorum. Tayyip Bey meselesi değil. Biz ikinci bir Tayyip Bey seçmek için yol açmadık. Parti yokken ben niye çalıştım? Bu sistemin ucube olduğuna inandığım için. Bu sistemin ucube olduğuna herkes kanaat etti."

"Bizim hedefimiz ikinci bir Erdoğan seçmek değil"

"Bizim hedefimiz ikinci bir Erdoğan seçmek değil. Biz arızaları giderilmiş 2’nci yüzyıl uygun yeni parlamenter sisteme geçiş yapmak istiyoruz. Tartışmaları kutuplaştırma üzerinden gitmesini yanlış buluyorum. Bu nedenle ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedim. Biz 24 Haziran’da 4 siyasi parti olarak 31 Mart’ta 2 yeni parti ile girdik."

"İnsanların başarıya ulaşabilmesi için bir şey dememiz lazım"

"Önümüzdeki seçimde belki yeni kurulan 2 parti ile belki 6 partili bir millet ittifakı olacağız. Cumhurbaşkanı adayınız kim diyor… Cumhur İttifakı’nın adayının Sayın Bahçeli’nin ağzından Sayın Erdoğan olduğunu duyduk. Bunu Sayın Erdoğan’dan duyduk mu? Hayır! Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedim ve insanların başarıya ulaşabilmesi için bir şey dememiz lazım. Bu da birinci parti çıkmak…

"Belediye başkanlarımızın somut başarısı çok önemli"

"Başarırız, başaramayız bu farklı. AK Parti’den kopan bir seçmen var ve elinde bavulu ile bakıyor denildi. Bu seçmene sahip çıkmak lazım oyunu almak lazım. Bunla ilgili çalışma yaptık. Sayın Erdoğan ve arkadaşları böyle yapmış yapmış ve seçmene bir şey oluşturmuş diyorlar ki bunlar 2 kazı güdemez…
Bu nedenle belediye başkanlarımızın somut başarısı çok önemli. İzmir’deki Büyükşehir Belediye başkanımızın başarısı da önemli; Antalya’daki de İstanbul’daki de. Elbette ki CHP’nin belediye başkanları. Biz CHP seçmenine mi oynasaydık? Körler sağırlar birbirini ağırlar…
Bu alanı genişletmek zorundayız. O seçmene en yakın dili oluşturabilecek biziz. Elbette ki DEVA ve Gelecek Partisi’nin de oy alabileceği alan. Evet, 13’ncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Ama ben ‘5 sene sürdürülmesi lazım' kavramına karşı çıkıyorum."
Erken seçime İyi Parti olarak hazır olup olmadıklarının sorulmasına yanıt veren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"2023 öncesi olacaksa Mayıs sonu Haziran gibi olabilir"

"Geçmişte sayın Erdoğan’ı daha net anlardım. 24 Haziran seçimlerini 15 Temmuz’da olacağını tahmin etmiştik ancak 24 Haziran’da oldu. Ancak şimdi öyle bir öngörüm kalmadı çünkü ne yapıldığına yönelik bir fikrim yok. Son dönemde yapılan Dolar’a Euro’ya faize karşı yapılan hamleler… Döviz’e endeksli hesaplar açılmaya çalışıldı. Bu yapılan işlerin karşılığı ne? Ne kadar sürede çıkacak onlara bakmak lazım. 2023 öncesi olacaksa Mayıs sonu Haziran gibi olabilir."
Bu ekonomik sistemden kaynaklı bir öngörüm olabilir. Biz hazırız. Bizim melek yatırımcımız olmadığı için aşırı derece tutumlu, bedensel faaliyetlerde kuvvetli olmuş grubuz. Esnaf gezisi inanılmaz bedava. Tek yapmanız gereken insanları dinlemek. Ancak artık insanlar birbirini dinlemiyor."
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