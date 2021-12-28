https://tr.sputniknews.com/20211228/alici-kiligina-giren-jandarma-ekipleri-1500-yillik-altin-yuzuk-ele-gecirdi-1052181477.html

Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri 1500 yıllık altın yüzük ele geçirdi

Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri 1500 yıllık altın yüzük ele geçirdi

Çorum'da Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu tahmin edilen altın yüzüğü satmaya çalışan şüpheliyi alıcı kılığına giren jandarma ekipleri suçüstü yakaladı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-28T10:11+0300

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yaşam

çorum

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sungurlu ilçesinde bir kişinin Roma dönemine ait tarihi eser satmaya çalıştığı yönünde aldığı istihbarat üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan iznin ardından operasyon için düğmeye bastı. Alıcı kılığına giren jandarma ekipleri şahısla irtibata geçti. Jandarma ekiplerine tarihi eseri satmaya çalışırken yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada Roma dönemine ait 1500 yıllık olduğu tahmin edilen altın yüzük ele geçirildi.Ele geçirilen yüzük incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

çorum

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çorum, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser