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Almanya, Pfizer'in Kovid-19 ilacından 1 milyon kutu aldı
Almanya, Pfizer'in Kovid-19 ilacından 1 milyon kutu aldı
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, hükümetin Kovid-19'a yakalanan ağır hastaların tedavisi için ABD'li Pfizer şirketi tarafından geliştirilen 'Paxlovid'... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T17:05+0300
2021-12-28T17:05+0300
koronavirüs
almanya
ilaç
aşı
satın alma
hap
kovid-19
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Lauterbach, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamamada, hastaya erken dönemde verildiğinde Kovid-19'un şiddetli seyrini önemli ölçüde hafiflettiği için ilacın son derece umut verici olduğunu ifade etti."Bununla yoğun bakımda çok sayıda ağır seyirleri engelleyebileceğimizi bekliyorum." ifadesini kullanan Lauterbach, ilacın ilk sevkiyatının ocakta beklendiğini kaydetti.FDA acil kullanım onayı vermiştiABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bu ilaç için 22 Aralık'ta acil kullanım onayı verildiğini açıklamıştı.İlacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edilen açıklamada, "Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilacın 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacağı belirtilmişti.Ağızdan alınan ilacın Kovid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.EMA tavsiye ettiAvrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) 16 Aralık'ta yapılan açıklamada da "Paxlovid" adlı ilacın AB'de kullanımının henüz resmen onaylanmadığı ancak yetişkinlerin Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceği kaydedilmişti.​​​​​​​
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almanya, ilaç, aşı, satın alma, hap, kovid-19

Almanya, Pfizer'in Kovid-19 ilacından 1 milyon kutu aldı

17:05 28.12.2021
© REUTERS / Dado RuvicPfizer - Paxlovid - ilaç
Pfizer - Paxlovid - ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, hükümetin Kovid-19'a yakalanan ağır hastaların tedavisi için ABD'li Pfizer şirketi tarafından geliştirilen 'Paxlovid' adlı ilaçtan bir milyon kutu aldığını bildirdi.
Lauterbach, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamamada, hastaya erken dönemde verildiğinde Kovid-19'un şiddetli seyrini önemli ölçüde hafiflettiği için ilacın son derece umut verici olduğunu ifade etti.
"Bununla yoğun bakımda çok sayıda ağır seyirleri engelleyebileceğimizi bekliyorum." ifadesini kullanan Lauterbach, ilacın ilk sevkiyatının ocakta beklendiğini kaydetti.

FDA acil kullanım onayı vermişti

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bu ilaç için 22 Aralık'ta acil kullanım onayı verildiğini açıklamıştı.
İlacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edilen açıklamada, "Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilacın 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacağı belirtilmişti.
Ağızdan alınan ilacın Kovid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.

EMA tavsiye etti

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) 16 Aralık'ta yapılan açıklamada da "Paxlovid" adlı ilacın AB'de kullanımının henüz resmen onaylanmadığı ancak yetişkinlerin Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceği kaydedilmişti.​​​​​​​
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