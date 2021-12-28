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Almanya’da koronavirüs tedbirleri protesto edildi
Almanya’nın pek çok kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı gösteriler düzenlendi.
Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Cottbus, Halle, Gera, Bautzen, Leipzig, Saarbrücken, Fulda, Kaiserslautern, Koblenz'in de aralarında olduğu birçok kentte, Kovid-19 tedbirleri protesto edildi.
© REUTERS / Matthias RietschelSaksonya polisi tarafından yapılan açıklamada, Bautzen kentinde düzenlenen izinsiz gösteride polisin eylemcileri durdurmak istediği, ancak bu sırada polise yönelik maytap ve şişelerle yoğun bir saldırıda bulunulduğu aktarıldı.
Saksonya polisi tarafından yapılan açıklamada, Bautzen kentinde düzenlenen izinsiz gösteride polisin eylemcileri durdurmak istediği, ancak bu sırada polise yönelik maytap ve şişelerle yoğun bir saldırıda bulunulduğu aktarıldı.
© REUTERS / Matthias RietschelGöstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 10’un üzerinde polisin yaralandığı ve bazı araçların zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, polisin de göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandığı belirtildi.
Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 10’un üzerinde polisin yaralandığı ve bazı araçların zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, polisin de göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandığı belirtildi.
© REUTERS / Matthias RietschelAçıklamada 100’ün üzerinde kişinin gözaltına alınarak kimliklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada 100’ün üzerinde kişinin gözaltına alınarak kimliklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
© REUTERS / Matthias RietschelÖte yandan ülke medyasında, Rostock kentinde 6 bin 500, Schwerin’de 2 bin 700, Cottbus’ta 3 bin, Magdeburg’da 5 bin, Saarbrücken’de 3 bin, Kaiserslautern’de 1500 ve Fulda’da 1000 kişinin gösterilere katıldığı aktarıldı.
Öte yandan ülke medyasında, Rostock kentinde 6 bin 500, Schwerin’de 2 bin 700, Cottbus’ta 3 bin, Magdeburg’da 5 bin, Saarbrücken’de 3 bin, Kaiserslautern’de 1500 ve Fulda’da 1000 kişinin gösterilere katıldığı aktarıldı.