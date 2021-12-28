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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211228/almanyada-koronavirus-vakalarinin-sayisi-7-milyonu-gecti-1052177886.html
Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 7 milyonu geçti
Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 7 milyonu geçti
Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısının 7 milyonu aştığı açıklandı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T05:37+0300
2021-12-28T05:37+0300
2021-12-28T05:37+0300
koronavirüs
almanya
robert koch enstitüsü
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 908 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 7 milyon 5 bin 289'a yükseldi.Son 24 saatte Kovid-19'dan 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 110 bin 433'e çıktı.Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 222.7 olarak tespit edilirken, aktif vaka sayısı da 738 bin 400 olarak kayıtlara geçti.Aşılama kampanyasında 61.4 milyon kişiye 1. doz, 58.9 milyon kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı.Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı da 30 milyona yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/almanyada-koronavirus-tedbirleri-protesto-edildi-1052177592.html
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almanya, robert koch enstitüsü, vaka, koronavirüs, kovid-19
Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 7 milyonu geçti
Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısının 7 milyonu aştığı açıklandı.
Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 908 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 7 milyon 5 bin 289'a yükseldi.
Son 24 saatte Kovid-19'dan 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 110 bin 433'e çıktı.
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 222.7 olarak tespit edilirken, aktif vaka sayısı da 738 bin 400 olarak kayıtlara geçti.
Aşılama kampanyasında 61.4 milyon kişiye 1. doz, 58.9 milyon kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı.
Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı da 30 milyona yükseldi.