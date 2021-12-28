https://tr.sputniknews.com/20211228/almanyada-koronavirus-vakalarinin-sayisi-7-milyonu-gecti-1052177886.html

Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 7 milyonu geçti

Almanya'da koronavirüs vakalarının sayısı 7 milyonu geçti

Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısının 7 milyonu aştığı açıklandı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T05:37+0300

2021-12-28T05:37+0300

2021-12-28T05:37+0300

koronavirüs

almanya

robert koch enstitüsü

vaka

koronavirüs

kovid-19

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Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 908 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 7 milyon 5 bin 289'a yükseldi.Son 24 saatte Kovid-19'dan 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 110 bin 433'e çıktı.Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 222.7 olarak tespit edilirken, aktif vaka sayısı da 738 bin 400 olarak kayıtlara geçti.Aşılama kampanyasında 61.4 milyon kişiye 1. doz, 58.9 milyon kişiye de 2. doz Kovid-19 aşısı uygulandı.Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı da 30 milyona yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211228/almanyada-koronavirus-tedbirleri-protesto-edildi-1052177592.html

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almanya, robert koch enstitüsü, vaka, koronavirüs, kovid-19