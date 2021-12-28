https://tr.sputniknews.com/20211228/almanyada-omicron-varyanti-hizla-yayiliyor-1052199138.html

Almanya'da Omicron varyantı hızla yayılıyor

Almanya'da Omicron varyantı hızla yayılıyor

Almanya'da Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayıldığı bildirildi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T20:03+0300

2021-12-28T20:03+0300

2021-12-28T20:03+0300

koronavirüs

almanya

robert koch enstitüsü

vaka

kovid-19

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Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 218 kişide Omicron varyantının tespit edildiği, böylelikle kasım ortasından bu yana 10 bin 443 kişide bu varyantın görüldüğü belirtildi.Ülkede Omicron varyantı bağlantılı 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, 124 kişinin de hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.Yetkililer, Omicron varyantının hızla yayıldığı ve bu varyantın salgında beşinci dalgaya sebep olacağı uyarısında bulunuyor.Söz konusu varyantın yayılmasını frenlemek için önlemler alan Alman hükümeti, halkı tedbirlere uymaya ve hatırlatıcı doz aşıyı yaptırmaya çağırıyor.Aşılama kampanyasında şimdiye kadar 61,5 milyon kişiye birinci doz, 59 milyon kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Hatırlatıcı doz uygulanan kişi sayısı, 30,4 milyona yükseldi. Alman hükümeti ocak sonuna kadar toplam 30 milyon kişinin daha aşı yaptırmasını hedefliyor.

almanya

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almanya, robert koch enstitüsü, vaka, kovid-19