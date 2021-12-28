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https://tr.sputniknews.com/20211228/alti-ilde-isid-operasyonu-16-gozalti-1052180481.html
Altı ilde IŞİD operasyonu: 16 gözaltı
Altı ilde IŞİD operasyonu: 16 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalanarak... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T09:32+0300
2021-12-28T10:02+0300
türkiye
işid
kayseri
operasyon
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Bakanlığın açıklamasına göre, Balıkesir merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de, yılbaşı öncesi IŞİD'in eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.Ankara'da da 5 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: "DEAŞ terör örgütünün yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışlarının arttığı bilgisinin Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünce alınması üzerine; DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibat halinde olan veya geçmişte çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik çalışmalar derinleştirilmiş, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan ekip tarafından teknik analiz çalışmalarına başlanmıştır. ​Çalışmalar esnasında örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına maddi yardım sağladıkları bilgilerine ulaşılan şahıslarla ilgili soruşturmaya başlanmak üzere Ankara C. Başsavcılığı ile koordine kurulmuştur. Açılan soruşturma kapsamında; terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarındaki paylaşılan videolar da incelemeye alınmıştır. Soruşturma kapsamında yapılan teknik değerlendirme ve internet analizleri sonucunda (3) ü Türk Vatandaşı, (2) si yabancı uyruklu toplam (5) şüpheliyle ilgili operasyon kararı alınmıştır. 28/12/2021 günü Ankara TEM Şube Müdürlüğünce il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde (5) şüpheli yakalanmıştır."
türkiye
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işid, kayseri, operasyon, balıkesir

Altı ilde IŞİD operasyonu: 16 gözaltı

09:32 28.12.2021 (güncellendi: 10:02 28.12.2021)
© AAgözaltı, IŞİD, operasyon
gözaltı, IŞİD, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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İçişleri Bakanlığı, IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Balıkesir merkezli 6 ilde IŞİD operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de, yılbaşı öncesi IŞİD'in eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da da 5 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:
"DEAŞ terör örgütünün yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışlarının arttığı bilgisinin Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünce alınması üzerine; DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibat halinde olan veya geçmişte çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik çalışmalar derinleştirilmiş, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan ekip tarafından teknik analiz çalışmalarına başlanmıştır. ​
Çalışmalar esnasında örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına maddi yardım sağladıkları bilgilerine ulaşılan şahıslarla ilgili soruşturmaya başlanmak üzere Ankara C. Başsavcılığı ile koordine kurulmuştur. Açılan soruşturma kapsamında; terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarındaki paylaşılan videolar da incelemeye alınmıştır.
Soruşturma kapsamında yapılan teknik değerlendirme ve internet analizleri sonucunda (3) ü Türk Vatandaşı, (2) si yabancı uyruklu toplam (5) şüpheliyle ilgili operasyon kararı alınmıştır. 28/12/2021 günü Ankara TEM Şube Müdürlüğünce il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde (5) şüpheli yakalanmıştır."
Ankara'da IŞİD operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar
Ankara'da IŞİD operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
Ankara'da IŞİD operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar
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