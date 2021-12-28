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https://tr.sputniknews.com/20211228/apple-new-yorkta-12-magaza-kapatti-1052179576.html
Apple New York’ta 12 mağaza kapattı
Apple New York’ta 12 mağaza kapattı
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ABD’de Omicron varyantı vakalarının artması nedeniyle New York’taki 12 mağazasını iç mekan alışverişine... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T08:28+0300
2021-12-28T08:28+0300
dünya
apple
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omicron
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Apple tarafından yapılan açıklamada “Düzenli olarak koşulları izliyoruz ve hem sağlık önlemlerimizi hem de mağaza hizmetlerimizi müşterilerin ve çalışanların refahını desteklemek için ayarlayacağız” denildi. İç mekan satışına kapanan mağazalar arasında Fifth Avenue, Grand Central ve SoHo’daki satış noktaları da yer alıyor. Bir Apple sözcüsü, müşterilerin mağazalardan çevrimiçi sipariş alabileceklerini söyledi. Bu ayın başlarında Apple, Covid-19 vakalarındaki artış ve mağaza çalışanları arasındaki risklerin artmasının ardından ABD ve Kanada’daki 3 mağazayı geçici olarak kapattığını duyurmuştu.
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apple, new york, omicron

Apple New York’ta 12 mağaza kapattı

08:28 28.12.2021
© AppleApple - Bağdat Caddesi
Apple - Bağdat Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Apple
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Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ABD’de Omicron varyantı vakalarının artması nedeniyle New York’taki 12 mağazasını iç mekan alışverişine kapattı.
Apple tarafından yapılan açıklamada “Düzenli olarak koşulları izliyoruz ve hem sağlık önlemlerimizi hem de mağaza hizmetlerimizi müşterilerin ve çalışanların refahını desteklemek için ayarlayacağız” denildi.
İç mekan satışına kapanan mağazalar arasında Fifth Avenue, Grand Central ve SoHo’daki satış noktaları da yer alıyor. Bir Apple sözcüsü, müşterilerin mağazalardan çevrimiçi sipariş alabileceklerini söyledi. Bu ayın başlarında Apple, Covid-19 vakalarındaki artış ve mağaza çalışanları arasındaki risklerin artmasının ardından ABD ve Kanada’daki 3 mağazayı geçici olarak kapattığını duyurmuştu.
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