https://tr.sputniknews.com/20211228/apple-new-yorkta-12-magaza-kapatti-1052179576.html

Apple New York’ta 12 mağaza kapattı

Apple New York’ta 12 mağaza kapattı

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ABD’de Omicron varyantı vakalarının artması nedeniyle New York’taki 12 mağazasını iç mekan alışverişine... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T08:28+0300

2021-12-28T08:28+0300

2021-12-28T08:28+0300

dünya

apple

new york

omicron

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Apple tarafından yapılan açıklamada “Düzenli olarak koşulları izliyoruz ve hem sağlık önlemlerimizi hem de mağaza hizmetlerimizi müşterilerin ve çalışanların refahını desteklemek için ayarlayacağız” denildi. İç mekan satışına kapanan mağazalar arasında Fifth Avenue, Grand Central ve SoHo’daki satış noktaları da yer alıyor. Bir Apple sözcüsü, müşterilerin mağazalardan çevrimiçi sipariş alabileceklerini söyledi. Bu ayın başlarında Apple, Covid-19 vakalarındaki artış ve mağaza çalışanları arasındaki risklerin artmasının ardından ABD ve Kanada’daki 3 mağazayı geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

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apple, new york, omicron