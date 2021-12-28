https://tr.sputniknews.com/20211228/aras-bulut-iynemlinin-ataturku-canlandiracagi-filmin-yayinlanacagi-platform-belli-oldu-1052197990.html

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu

Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı film Disney Plus'ta yayınlanacak. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T19:15+0300

2021-12-28T19:15+0300

2021-12-28T19:15+0300

yaşam

aras bulut iynemli

mustafa kemal atatürk

disney

film

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Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı film, Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayınlanacak.Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak çekilecek olan ve şu sıralarda oyuncu kadrosu için çalışmaların yapıldığı filmin çekimlerine önümüzdeki Temmuz ayında başlanması planlanıyor.İynemli geçen aylarda proje ile ilgili olarak “Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211013/aras-bulut-iynemli-ataturku-canlandiracak-1049793889.html

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aras bulut iynemli, mustafa kemal atatürk, disney, film