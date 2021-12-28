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https://tr.sputniknews.com/20211228/aras-bulut-iynemlinin-ataturku-canlandiracagi-filmin-yayinlanacagi-platform-belli-oldu-1052197990.html
Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu
Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu
Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı film Disney Plus'ta yayınlanacak. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T19:15+0300
2021-12-28T19:15+0300
yaşam
aras bulut iynemli
mustafa kemal atatürk
disney
film
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Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı film, Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayınlanacak.Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak çekilecek olan ve şu sıralarda oyuncu kadrosu için çalışmaların yapıldığı filmin çekimlerine önümüzdeki Temmuz ayında başlanması planlanıyor.İynemli geçen aylarda proje ile ilgili olarak “Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211013/aras-bulut-iynemli-ataturku-canlandiracak-1049793889.html
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aras bulut iynemli, mustafa kemal atatürk, disney, film

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu

19:15 28.12.2021
© Fotoğraf : YouTubeAras Bulut İynemli
Aras Bulut İynemli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı film Disney Plus'ta yayınlanacak.
Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı film, Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayınlanacak.
Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak çekilecek olan ve şu sıralarda oyuncu kadrosu için çalışmaların yapıldığı filmin çekimlerine önümüzdeki Temmuz ayında başlanması planlanıyor.
İynemli geçen aylarda proje ile ilgili olarak “Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum. Yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Atatürk’ü elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız” dedi.
Aras Bulut İynemli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
YAŞAM
Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak
13 Ekim, 18:38
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