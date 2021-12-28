https://tr.sputniknews.com/20211228/babuscu-ak-partiyi-temsil-ettigi-iddiasiyla-konusan-gazeteciler-cozulmesi-gereken-onemli-bir-sorun-1052174288.html

Babuşçu: AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteciler çözülmesi gereken önemli bir sorun

Babuşçu: AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteciler çözülmesi gereken önemli bir sorun

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, "TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T00:04+0300

2021-12-28T00:04+0300

2021-12-28T00:04+0300

politika

ak parti

televizyon

aziz babuşçu

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AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, çeşitli ana akım televizyon kanallarında yer bulan gazeteci ve programcılara tepki gösterdi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Babuşçu, "Sabrın sonu! TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur" ifadelerini kullandı.Babuşçu, "Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211227/ak-parti-2023e-hazirlaniyor-sandikta-dijital-tedbir-1052144748.html

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ak parti, televizyon, aziz babuşçu