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Babuşçu: AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteciler çözülmesi gereken önemli bir sorun
Babuşçu: AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteciler çözülmesi gereken önemli bir sorun
AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, "TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T00:04+0300
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politika
ak parti
televizyon
aziz babuşçu
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AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, çeşitli ana akım televizyon kanallarında yer bulan gazeteci ve programcılara tepki gösterdi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Babuşçu, "Sabrın sonu! TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur" ifadelerini kullandı.Babuşçu, "Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211227/ak-parti-2023e-hazirlaniyor-sandikta-dijital-tedbir-1052144748.html
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ak parti, televizyon, aziz babuşçu

Babuşçu: AK Parti'yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteciler çözülmesi gereken önemli bir sorun

00:04 28.12.2021
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu
AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, "TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur" açıklamasını yaptı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, çeşitli ana akım televizyon kanallarında yer bulan gazeteci ve programcılara tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Babuşçu, "Sabrın sonu! TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur" ifadelerini kullandı.
Babuşçu, "Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım" diye ekledi.
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