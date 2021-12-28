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Bad Bunny konserinin ardından 2 bini aşkın koronavirüs vakası
Bad Bunny konserinin ardından 2 bini aşkın koronavirüs vakası
Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify’da bu yıl küresel çapta en çok dinlenenler listesinin ilk sırasında yer alan Porto Rikolu rapçi Bad Bunny’nin... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T09:49+0300
2021-12-28T09:49+0300
porto riko
konser
bad bunny
koronavirüs
koronavirüs
omicron
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Yerel El Nuevo Dio gazetesinin aktardığına göre şarkıcının Porto Riko’nun başkenti San Juan’daki Hiram Bithorn stadında 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen iki Bad Bunny konseriyle bağlantılı olarak koronavirüs vakalarında artış görüldü. Porto Riko Epidemiyoloji Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre konserleri takip eden 2 hafta içinde en az 2 bin 500 vaka tespit edildi. Vakaların asıl adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan şarkıcının konserine gidenler ya da bu kişilerle temaslı olanlar arasından çıktığına dikkat çekildi. Ülkede koronavirüsün yeni varyantı Omicron nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanıyor. New York Times’ın aktardığı verilere göre 2 hafta öncesinde günlük vaka sayısı 100’ün üzerindeyken bu sayı 5 binin üzerine çıktı.
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porto riko, konser, bad bunny, koronavirüs, omicron

Bad Bunny konserinin ardından 2 bini aşkın koronavirüs vakası

09:49 28.12.2021
© AP Photo / Marta LavandierBad Bunny
Bad Bunny - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Marta Lavandier
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Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify’da bu yıl küresel çapta en çok dinlenenler listesinin ilk sırasında yer alan Porto Rikolu rapçi Bad Bunny’nin konserlerinin ardından 2 binden fazla kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yerel El Nuevo Dio gazetesinin aktardığına göre şarkıcının Porto Riko’nun başkenti San Juan’daki Hiram Bithorn stadında 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen iki Bad Bunny konseriyle bağlantılı olarak koronavirüs vakalarında artış görüldü.
Porto Riko Epidemiyoloji Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre konserleri takip eden 2 hafta içinde en az 2 bin 500 vaka tespit edildi. Vakaların asıl adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan şarkıcının konserine gidenler ya da bu kişilerle temaslı olanlar arasından çıktığına dikkat çekildi.
Ülkede koronavirüsün yeni varyantı Omicron nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanıyor. New York Times’ın aktardığı verilere göre 2 hafta öncesinde günlük vaka sayısı 100’ün üzerindeyken bu sayı 5 binin üzerine çıktı.
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