Bad Bunny konserinin ardından 2 bini aşkın koronavirüs vakası

Yerel El Nuevo Dio gazetesinin aktardığına göre şarkıcının Porto Riko’nun başkenti San Juan’daki Hiram Bithorn stadında 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen iki Bad Bunny konseriyle bağlantılı olarak koronavirüs vakalarında artış görüldü. Porto Riko Epidemiyoloji Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre konserleri takip eden 2 hafta içinde en az 2 bin 500 vaka tespit edildi. Vakaların asıl adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan şarkıcının konserine gidenler ya da bu kişilerle temaslı olanlar arasından çıktığına dikkat çekildi. Ülkede koronavirüsün yeni varyantı Omicron nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanıyor. New York Times’ın aktardığı verilere göre 2 hafta öncesinde günlük vaka sayısı 100’ün üzerindeyken bu sayı 5 binin üzerine çıktı.
Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify’da bu yıl küresel çapta en çok dinlenenler listesinin ilk sırasında yer alan Porto Rikolu rapçi Bad Bunny’nin konserlerinin ardından 2 binden fazla kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yerel El Nuevo Dio gazetesinin aktardığına göre şarkıcının Porto Riko’nun başkenti San Juan’daki Hiram Bithorn stadında 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen iki Bad Bunny konseriyle bağlantılı olarak koronavirüs vakalarında artış görüldü.
Porto Riko Epidemiyoloji Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre konserleri takip eden 2 hafta içinde en az 2 bin 500 vaka tespit edildi. Vakaların asıl adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan şarkıcının konserine gidenler ya da bu kişilerle temaslı olanlar arasından çıktığına dikkat çekildi.
Authorities in Puerto Rico have confirmed that the Bad Bunny concert - which took place recently in San Juan - was a COVID-19 super spreader event, with more than 2000 people, in attendance, testing positive. https://t.co/tKvZgnHSm9
Ülkede koronavirüsün yeni varyantı Omicron nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanıyor. New York Times’ın aktardığı verilere göre 2 hafta öncesinde günlük vaka sayısı 100’ün üzerindeyken bu sayı 5 binin üzerine çıktı.