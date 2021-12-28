https://tr.sputniknews.com/20211228/bad-bunny-konserinin-ardindan-2-bini-askin-koronavirus-vakasi-1052180839.html

Bad Bunny konserinin ardından 2 bini aşkın koronavirüs vakası

Bad Bunny konserinin ardından 2 bini aşkın koronavirüs vakası

Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify’da bu yıl küresel çapta en çok dinlenenler listesinin ilk sırasında yer alan Porto Rikolu rapçi Bad Bunny’nin... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T09:49+0300

2021-12-28T09:49+0300

2021-12-28T09:49+0300

porto riko

konser

bad bunny

koronavirüs

koronavirüs

omicron

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Yerel El Nuevo Dio gazetesinin aktardığına göre şarkıcının Porto Riko’nun başkenti San Juan’daki Hiram Bithorn stadında 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen iki Bad Bunny konseriyle bağlantılı olarak koronavirüs vakalarında artış görüldü. Porto Riko Epidemiyoloji Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre konserleri takip eden 2 hafta içinde en az 2 bin 500 vaka tespit edildi. Vakaların asıl adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan şarkıcının konserine gidenler ya da bu kişilerle temaslı olanlar arasından çıktığına dikkat çekildi. Ülkede koronavirüsün yeni varyantı Omicron nedeniyle vaka sayılarında artış yaşanıyor. New York Times’ın aktardığı verilere göre 2 hafta öncesinde günlük vaka sayısı 100’ün üzerindeyken bu sayı 5 binin üzerine çıktı.

porto riko

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porto riko, konser, bad bunny, koronavirüs, omicron