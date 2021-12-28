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Bakan Akar: Yunanistan’da bir silahlanma sevdasıdır gidiyor
Bakan Akar: Yunanistan’da bir silahlanma sevdasıdır gidiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili "Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Bir silahlanma sevdasıdır gidiyor. Bunların... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T17:39+0300
2021-12-28T17:40+0300
politika
hulusi akar
yunanistan
silahlanma
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Bir dizi temasta bulunmak için Bosna Hersek'te bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, CNN Türk'ün sorularını yanıtladı.Bosna Hersek’te olumlu geçen görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Akar, “Türkiye’nin tutumunu desteklerini müşahede ettiler. Ayrılıkçı görüşün kimseye faydası olmadığını ifade ettiler. Türk Maarif Vakfı’nı yüz akı çalışmaları var. Heyecanımız paylaştık. BosnaHersek’in bütün halinde barış halinde devamını sürdürmesi dileğimiz” açıklamasını yaptı.'Türkiye olarak bölgeler için ayrı ayrı politikalarımız yok'Bakan Akar, Ukrayna – Rusya arasında yaşanan gerginliğe ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye olarak bölgeler için ayrı ayrı politikalarımız yok, barıştan yanayız. Gerginliği yakından takip ediyoruz. Bölgedeki istikrarın devam etmesini istiyoruz. Ukrayna’nın bütünlüğüne saygılı olduğumuzu ifade ettik.”'Bir silahlanma sevdasıdır gidiyor'Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye- Yunanistan ilişkilerine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:“Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Barışa giden yol istişarelerden geçiyor. 2 kez Atina’ya heyetler gitti, 1 kez Yunanistan’ın ziyareti gerçekleşti. Bizim savunma bakanlarımızdan yana Turizm bakanları görüşsün istiyoruz. Bir silahlanma sevdasıdır gidiyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz.Biz Kıbrıs’ta eşit iki devletten yanayız. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden, Kıbrıslı kardeşlerimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyiz.”
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hulusi akar, yunanistan, silahlanma

Bakan Akar: Yunanistan’da bir silahlanma sevdasıdır gidiyor

17:39 28.12.2021 (güncellendi: 17:40 28.12.2021)
© AA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili "Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Bir silahlanma sevdasıdır gidiyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu söyledik" açıklamasını yaptı. Türkiye’nin Kıbrıs'ta eşit iki devletten yana olduğunu söyleyen Bakan Akar, “Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden vazgeçmeyiz" dedi.
Bir dizi temasta bulunmak için Bosna Hersek'te bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, CNN Türk'ün sorularını yanıtladı.
Bosna Hersek’te olumlu geçen görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Akar, “Türkiye’nin tutumunu desteklerini müşahede ettiler. Ayrılıkçı görüşün kimseye faydası olmadığını ifade ettiler. Türk Maarif Vakfı’nı yüz akı çalışmaları var. Heyecanımız paylaştık. BosnaHersek’in bütün halinde barış halinde devamını sürdürmesi dileğimiz” açıklamasını yaptı.

'Türkiye olarak bölgeler için ayrı ayrı politikalarımız yok'

Bakan Akar, Ukrayna – Rusya arasında yaşanan gerginliğe ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye olarak bölgeler için ayrı ayrı politikalarımız yok, barıştan yanayız. Gerginliği yakından takip ediyoruz. Bölgedeki istikrarın devam etmesini istiyoruz. Ukrayna’nın bütünlüğüne saygılı olduğumuzu ifade ettik.”

'Bir silahlanma sevdasıdır gidiyor'

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye- Yunanistan ilişkilerine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:
“Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Barışa giden yol istişarelerden geçiyor. 2 kez Atina’ya heyetler gitti, 1 kez Yunanistan’ın ziyareti gerçekleşti. Bizim savunma bakanlarımızdan yana Turizm bakanları görüşsün istiyoruz. Bir silahlanma sevdasıdır gidiyor. Bunların beyhude gayretler olduğunu söyledik, söylemeye devam edeceğiz.
Biz Kıbrıs’ta eşit iki devletten yanayız. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden, Kıbrıslı kardeşlerimizin hukukunu korumaktan vazgeçmeyiz.”
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