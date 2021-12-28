Bakan Kasapoğlu: Ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:"İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde!Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak.Tüm gençlerimize hayırlı olsun."
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin, bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin toplamda bin 950 lira olmak üzere yatırılacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde!
Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak.
Tüm gençlerimize hayırlı olsun."
📣 İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde!
Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak.