https://tr.sputniknews.com/20211228/bakan-varanktan-togg-paylasimi-bagaj-onemli-1052196095.html

Bakan Varank'tan TOGG paylaşımı: Bagaj önemli

Bakan Varank'tan TOGG paylaşımı: Bagaj önemli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili "TOGG" hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Varank, paylaşımında... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T18:16+0300

2021-12-28T18:16+0300

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togg

danilo zanna

türkiye

mustafa varank

bagaj

gönderme

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobili dün canlı yayında tanıtan gazeteci aracın bagajını açıp görüntülemek isteyince görevliler gazeteciye müdahale ederek, bagajın kapağını kapattı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, olaya gönderme yaparak sosyal medya hesabından bir fotoğrafla 'Bagaj önemli' ifadesini paylaştı.Paylaşımdaki fotoğrafta İtalyan şef Danilo Zanna bagajı açıp, bakarken görülüyor.TGRT’de dün haber bülteni sırasında TOGG otomobillerinin üretiminin yapılacağı Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrikaya canlı bağlanılmıştı.İhlas Haber Ajansı muhabiri Uğur Uslubaş otomobille ilgili bilgiler verirken kameraman da görüntü alıyordu. Muhabir bagajı açtığı sırada bir görevli gelip “Bagajı açmıyoruz” diyerek müdahalede bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211228/toggun-bagajini-acan-iha-muhabiri-gorevliden-azar-isitti-1052186301.html

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