https://tr.sputniknews.com/20211228/bakan-yanik-sagladigimiz-komur-yardimi-kadar-dogalgaz-yardimi-yapacagiz--1052204440.html

Bakan Yanık: Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz yardımı yapacağız

Bakan Yanık: Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz yardımı yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını belirterek, "Sağladığımız kömür yardımı... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T23:15+0300

2021-12-28T23:15+0300

2021-12-28T23:15+0300

türkiye

doğalgaz

kömür

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yerel haber programlarının ortak düzenlediği 'Anadolu Soruyor' programına katılarak Bakanlık çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üç gruba sosyal atama yaptığını anlatan Yanık, "Birincisi engellilerimizin kamuda istihdamı, ikincisi şehit yakınları gazilerimizin istihdamı, üçüncüsü bakımevlerinde yetişen çocuklarımızın istihdamı. Bu üç alandaki istihdamı biz yapıyoruz. Bu istihdamlarda kadroyu biz belirlemiyoruz. Her bir kamu kurumun yüzde 3 engelli çalıştırmak mecburiyeti var. Biz kurumların taleplerini topluyoruz, sonra onun atamasını gerçekleştiriyoruz. 2 bin 927 kadroya ocak ayının ilk haftasında engellilerimizin atamasını gerçekleştireceğiz. 6 bin kadro bizim Bakanlığımıza açılan kadro. Ocak ayının ilk haftası da bunun ilanına çıkmış olacağız. Tüm alanlarda alım olacak. Meslek personeli, büro personeli, yurt personeli bizim Bakanlık olarak alacağımız her alanlarda özellikle meslek mensubu alanlarında tüm kadrolarda alıma çıkıyoruz. Başvuru koşullarını taşıyan bütün vatandaşlarımız Bakanlığımızın sitesini takip etsinler. Bizim genç, çalışmaya hevesli arkadaşlara ihtiyacımız var" diye konuştu.Bakan Yanık, sosyal yardımlar konusunda şu bilgileri paylaştı:'CHP’li belediyeler keşke ‘kara kış paketlerini’ verseler ama veremezler'CHP'li belediyelerin 'kara kış paketi' ile ilgili konuşan Yanık, "Samimiyetle söylüyorum; CHP’li belediyeler keşke ‘kara kış paketlerini’ verseler ama veremezler. Bunların hepsi göz boyama. Bu paketin ismi güzel görünüyor da içi boş görünüyor. Bizim yıllardır çalıştığımız konular bunlar. İstanbul’da iki dönem Meclis üyeliği yaptım. Hizmet genişliğini çok iyi bilenlerden birisiyim. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüslerini millet itiyor. ‘Metronun yürüyen merdivenlerini ekonomik nedenlerle kapattık’ diye tabela koymuşlar" ifadelerine yer verdi.Bakanlık olarak vatandaşlara kömür yardımının yanı sıra doğalgaz yardımında da bulunacaklarını aktaran Yanık, "Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.'Evcil hayvan sahipleri ihmalde bulunursa cezai sorumluluk doğar'Bakan Yanık, sokak hayvanları ile ilgili son dönemde yaşanan tartışmalara ilişkin, şunları söyledi:

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doğalgaz, kömür, derya yanık