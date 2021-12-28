https://tr.sputniknews.com/20211228/baykonurdan-firlatilan-uydu-sayisinda-rekor-36-oneweb-uydusu-yorungeye-cikarildi-1052175093.html

Baykonur'dan fırlatılan uydu sayısında rekor: 36 OneWeb uydusu yörüngeye çıkarıldı

Baykonur'dan fırlatılan uydu sayısında rekor: 36 OneWeb uydusu yörüngeye çıkarıldı

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Fregat adlı uzay römorkörünün Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan 36 OneWeb haberleşme uydusunu yörüngeye... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T00:37+0300

2021-12-28T00:37+0300

2021-12-28T00:37+0300

yaşam

rusya

roscosmos

roket

soyuz-2.1b

baykonur

uydu

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Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Baykonur’dan fırlatılan Soyuz-2.1b roketinden ayrılan Fregat uzay römorkörünün 36 OneWeb haberleşme uydusunu yörüngeye çıkardığı belirtildi.Açıklamada, “Uzay araçlarından oluşan dokuz grup, Rus uzay römorköründen sıralı bir şekilde ayrılması, zaman diyagramına göre gerçekleşti” ifadeleri yer aldı.Soyuz-2.1b roketi, bugün Moskova saatiyle 16:10'da (TSİ ile aynı) Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Dokuz dakikalık uçuştan sonra uyduları taşıyan uzay römorkörü, taşıyıcının üçüncü kademesinden ayrıldı.Fregat, 36 aygıtı yaklaşık 450 kilometre yükseklikteki yörüngeye ulaştırmak için motorunu 10 kez çalıştırdı. Uyduların belirlenen yörüngelere bağımsız olarak ulaşmaları bekleniyor.Bugünkü fırlatma, çok sayıda OneWeb uydusu ile Baykonur'dan yapılan ilk fırlatmaydı. Daha önce 36 uydu, yalnızca Vostoçnıy Uzay Üssü’nden Soyuz roketleriyle fırlatılmıştı.OneWeb aygıtları, dünyanın herhangi bir yerinde yüksek hızlı İnternet erişimi sağlayan bir uzay iletişim sisteminin kurulması için tasarlandı. Şirket, Haziran 2022’ye kadar birinci nesil grubundaki uyduların tamamını konuşlandırmayı planlıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-uzaya-yeni-askeri-uydu-gonderdi-1051143711.html

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