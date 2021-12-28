Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211228/belarus-yeni-anayasayi-tartisiyor-topraklarinda-nukleer-silah-konuslandirilmasina-izin-verilebilir-1052193177.html
Belarus yeni anayasayı tartışıyor: Topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına izin verilebilir
Belarus yeni anayasayı tartışıyor: Topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına izin verilebilir
Belarus'ta yayınlanan yeni anayasa değişikliklerine ilişkin taslak belge, Minsk'in topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına izin verebileceği... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T16:41+0300
2021-12-28T16:41+0300
dünya
belarus
nato
aleksandr lukaşenko
jens stoltenberg
nükleer silah
anayasa referandumu
anayasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051392841_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_10eb5e15d413c8245bd29e3a351c5eb7.jpg
Belarus anayasasında yapılması önerilen değişikliklerin yer aldığı taslak belge, dün kamuoyunda tartışılmak üzere yayınlandı. NATO'nun Belarus'a yönelik tutumu nedeniyle gündeme gelen 'nükleer silah' konusu, yeni anayasa tartışmalarıyla yeniden alevlendi.Belarus'ta 2004 yılında revize edilen anayasada, "Belarus, topraklarını nükleer silahlardan arındırılmış bölge yapmayı ve devletin tarafsız olmasını sağlamayı amaçlar" ifadesi yer alırken, yeni taslak belgede bu ifadenin yerine "Belarus’un kendi topraklarından diğer devletlere yönelik askeri saldırı dışlanıyor" maddesine yer verildi.Önerilen bu değişiklik, Belarus'un topraklarına nükleer silah yerleştirilmesine izin verebileceği şeklinde yorumlandı.Lukaşenko, 2035'e kadar koltukta oturmaya devam edebilirAnayasada yapılması önerilen değişiklikler, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 2035 yılına kadar görevde kalmasına imkan sağlayabilir.Nitekim, "Aynı kişi en fazla iki dönem devlet başkanı olabilecek" ve "Devlet başkanlığı dönemlerinin sayısındaki sınırlama, yeni seçilen Devlet Başkanının göreve başlamasından sonra yürürlüğe girecek" maddeleri, 2025 yılında görev süresi dolacak Lukaşenko'nun 27 yılı aşkın bir süredir oturduğu koltukta 10 yıl daha oturmasının önünü açabilir.Anayasa revizyonları ile ilgili referandumun en geç 2022'nin şubat ayına kadar yapılması gerekecek, halk oylamasından önce ise yeni anayasa kamuoyunda tartışılacak.Anayasa reformu süreci, Lukaşenko tarafından birçok kez ülkenin en üst pozisyonundan istifa edeceğinin habercisi olarak sunulmuştu. Lukaşenko'ya göre, bu görev bilinmeyen bir devlet başkanına verilemez, zira bu bir felakete yol açar.Lukaşenko hayatını kaybederse, yönetim Belarus Güvenlik Konseyi'ne geçecekDaha önce Lukaşenko, hayatını kaybetmesi halinde yönetim yetkilerinin Belarus Güvenlik Konseyi'ne devrini öngören kararnameyi imzalamıştı.Kararnameye göre Lukaşenko'nun bir suikast, terör eylemi, dış saldırganlık ve diğer şiddet eylemleri sonucunda hayatını kaybetmesi halinde ülkede derhal olağanüstü hal veya sıkı yönetim ilan edilecek ve resmi kurumlar ile yetkililer Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlara göre hareket edecek. Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlar herkes için bağlayıcı olacak ve koşulsuz olarak yerine getirilecek. Kararlar, Güvenlik Konseyi'nde yapılacak gizli oylamada oy çokluğuyla ancak üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla alınacak.Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edecek başbakan, resmi kurumların ve diğer kuruluşların yöneticilerinin, diğer yetkililerin kararları uygulamaması halinde onları görevde alabilecek ve başkalarını atayabilecek.Stolteberg ve Lukaşenko'dan 'nükleer silah restleşmesi'Aralık başında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Almanya'nın doğusundakiler de dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirebileceklerini söylemişti.Stoltenberg'e yanıt veren Aleksandr Lukaşenko da, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkede kalan binlerce nükleer başlığın Rusya'ya tahliye edildiğini anımsatarak "Bu durumda, Putin'e nükleer silahları Belarus'a iade etmesini önereceğim” ifadesini kullanmıştı.Bunun üzerine geri adım atan Stoltenberg, İttifak'ın Almanya'daki nükleer silahları başka ülkelere konuşlandırma planı olmadığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211227/belarusta-anayasa-revizyonlari-iceren-taslak-belge-yayinlandi-1052169930.html
https://tr.sputniknews.com/20210510/lukasenko-suikast-sonucu-hayatini-kaybederse-yonetim-belarus-guvenlik-konseyine-gececek-1044465986.html
https://tr.sputniknews.com/20211130/belarus-lideri-lukasenko-nato-polonyaya-nukleer-silah-yerlestirirse-biz-de-rusyadan-isteriz-1051302313.html
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051392841_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_4fef13ba3f5172e247ddedcff69ec573.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, nato, aleksandr lukaşenko, jens stoltenberg, nükleer silah, anayasa referandumu, anayasa

Belarus yeni anayasayı tartışıyor: Topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına izin verilebilir

16:41 28.12.2021
© Sputnik / Belarus Devlet Başkanlığı Basın ServisiBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’e röportaj verdi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev’e röportaj verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / Belarus Devlet Başkanlığı Basın Servisi
Abone ol
Belarus'ta yayınlanan yeni anayasa değişikliklerine ilişkin taslak belge, Minsk'in topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına izin verebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.
Belarus anayasasında yapılması önerilen değişikliklerin yer aldığı taslak belge, dün kamuoyunda tartışılmak üzere yayınlandı. NATO'nun Belarus'a yönelik tutumu nedeniyle gündeme gelen 'nükleer silah' konusu, yeni anayasa tartışmalarıyla yeniden alevlendi.
Belarus'ta 2004 yılında revize edilen anayasada, "Belarus, topraklarını nükleer silahlardan arındırılmış bölge yapmayı ve devletin tarafsız olmasını sağlamayı amaçlar" ifadesi yer alırken, yeni taslak belgede bu ifadenin yerine "Belarus’un kendi topraklarından diğer devletlere yönelik askeri saldırı dışlanıyor" maddesine yer verildi.
Önerilen bu değişiklik, Belarus'un topraklarına nükleer silah yerleştirilmesine izin verebileceği şeklinde yorumlandı.
Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
DÜNYA
Belarus'ta anayasa revizyonları içeren taslak belge yayınlandı
Dün, 22:20

Lukaşenko, 2035'e kadar koltukta oturmaya devam edebilir

Anayasada yapılması önerilen değişiklikler, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 2035 yılına kadar görevde kalmasına imkan sağlayabilir.
Nitekim, "Aynı kişi en fazla iki dönem devlet başkanı olabilecek" ve "Devlet başkanlığı dönemlerinin sayısındaki sınırlama, yeni seçilen Devlet Başkanının göreve başlamasından sonra yürürlüğe girecek" maddeleri, 2025 yılında görev süresi dolacak Lukaşenko'nun 27 yılı aşkın bir süredir oturduğu koltukta 10 yıl daha oturmasının önünü açabilir.
Anayasa revizyonları ile ilgili referandumun en geç 2022'nin şubat ayına kadar yapılması gerekecek, halk oylamasından önce ise yeni anayasa kamuoyunda tartışılacak.
Anayasa reformu süreci, Lukaşenko tarafından birçok kez ülkenin en üst pozisyonundan istifa edeceğinin habercisi olarak sunulmuştu. Lukaşenko'ya göre, bu görev bilinmeyen bir devlet başkanına verilemez, zira bu bir felakete yol açar.

Lukaşenko hayatını kaybederse, yönetim Belarus Güvenlik Konseyi'ne geçecek

Daha önce Lukaşenko, hayatını kaybetmesi halinde yönetim yetkilerinin Belarus Güvenlik Konseyi'ne devrini öngören kararnameyi imzalamıştı.
Kararnameye göre Lukaşenko'nun bir suikast, terör eylemi, dış saldırganlık ve diğer şiddet eylemleri sonucunda hayatını kaybetmesi halinde ülkede derhal olağanüstü hal veya sıkı yönetim ilan edilecek ve resmi kurumlar ile yetkililer Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlara göre hareket edecek. Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlar herkes için bağlayıcı olacak ve koşulsuz olarak yerine getirilecek. Kararlar, Güvenlik Konseyi'nde yapılacak gizli oylamada oy çokluğuyla ancak üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla alınacak.
Güvenlik Konseyi'ne başkanlık edecek başbakan, resmi kurumların ve diğer kuruluşların yöneticilerinin, diğer yetkililerin kararları uygulamaması halinde onları görevde alabilecek ve başkalarını atayabilecek.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2021
DÜNYA
Lukaşenko suikast sonucu hayatını kaybederse, yönetim Belarus Güvenlik Konseyi'ne geçecek
10 Mayıs, 15:46

Stolteberg ve Lukaşenko'dan 'nükleer silah restleşmesi'

Aralık başında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'nın nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda bu silahları Almanya'nın doğusundakiler de dahil diğer Avrupa ülkelerine yerleştirebileceklerini söylemişti.
Stoltenberg'e yanıt veren Aleksandr Lukaşenko da, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkede kalan binlerce nükleer başlığın Rusya'ya tahliye edildiğini anımsatarak "Bu durumda, Putin'e nükleer silahları Belarus'a iade etmesini önereceğim” ifadesini kullanmıştı.
Bunun üzerine geri adım atan Stoltenberg, İttifak'ın Almanya'daki nükleer silahları başka ülkelere konuşlandırma planı olmadığını belirtmişti.
Vladimir Putin-Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
SAVUNMA
Belarus lideri Lukaşenko: NATO, Polonya’ya nükleer silah yerleştirirse biz de Rusya’dan isteriz
30 Kasım, 18:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:58Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılı açıklama
16:57Steam, 2021'de en çok oynanan oyunları açıkladı
16:50İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı
16:48Putin: Sputnik V, Omicron'u etkisiz hale getiriyor, koruma seviyesi klinik çalışmalarda netleşecek
16:41Belarus yeni anayasayı tartışıyor: Topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına izin verilebilir
16:39Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik dava yarın başlıyor: Mahkemeden ağırlaştırılmış müebbet talebi
16:37Bakan Muş: Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi bu yıl aştık
16:17TESK'ten EYT'liler için sağlık hizmeti talebi
16:15Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi: 'Enflasyonla ilgili adımları konuştuk'
16:14Çin'den THY'ye pahalı bilet soruşturması
15:57Drake sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı
15:48Bilim insanlarına göre hayvanlar aleminin en sağlam 'içicileri': Hamsterlar
15:46Squid Game'in yaratıcısı, 3. sezon için Netflix'le görüşmeye başladıklarını duyurdu
15:45ABD'de erkekler kürtaj yasağı kıskacındaki eşlerine sevgilerini göstermek için vazektomiye yöneliyor
15:44Havada karşılaşan pilot çift, Basra Körfezi'nde yan yana uçtu: 'Sen bir şahinsin, ben garip serçe'
15:42Çatalhöyük'te 8 bin 500 yıllık mermer heykelcik bulundu
15:24Fransa'da yoğun bakım hemşirelerine aylık 100 euro prim
15:17'The Batman' filminden yeni fragman: The Bat and The Cat
15:15BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı
15:09Tehlikeli köpek ırklarını ağızlıksız gezdirenlere ceza yağdı