https://tr.sputniknews.com/20211228/biden-afrikaya-omicron-varyanti-nedeniyle-uygulanan-seyahat-yasagini-kaldirdi-1052201613.html

Biden, Afrika'ya Omicron varyantı nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

Biden, Afrika'ya Omicron varyantı nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

ABD Başkanı Biden, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamasının 31 Aralık'tan itibaren... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T21:56+0300

2021-12-28T21:56+0300

2021-12-28T21:56+0300

dünya

abd

afrika

joe biden

seyahat yasağı

koronavirüs

kovid-19

omicron

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının ABD'de hızla yayılmasının ardından 8 Afrika ülkesine uygulanan seyahat yasağını kaldırılan kararnameyi imzaladı.Kararnameye göre 8 Afrika ülkesine uygulanan yasak, 31 Aralık'tan itibaren kalkacak.Biden, 26 Kasım'da Omicron varyantı nedeniyle, Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması getirmişti.Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemiyordu.Biden, 21 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmayı düşündüğünü duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211222/biden-omicron-ile-mucadele-icin-hazirlikliyiz-1051994055.html

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abd, afrika, joe biden, seyahat yasağı, koronavirüs, kovid-19, omicron