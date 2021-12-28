https://tr.sputniknews.com/20211228/bilim-kurulu-uyesi-ilhan-omicronda-vaka-artsa-da-asi-ile-hastaneye-yatis-azaliyor--1052183748.html

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da vaka artsa da aşı ile hastaneye yatış azalıyor

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da vaka artsa da aşı ile hastaneye yatış azalıyor

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılı" dedi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T11:38+0300

2021-12-28T11:38+0300

2021-12-28T11:40+0300

koronavirüs

korona

sağlık bakanı

koronavirüs

bilim kurulu

omicron

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "İskoçya'da 3'te 2 oranında, İngiltere'de ise neredeyse yarı yarıya 'Omicron' ile enfekte olan kişilerle birlikte hastaneye yatışların azaldığı ortaya çıktı. Bu ülkelerde aşılama oranı yüksek olduğu için 'Omicron' varyantı ile de kişiler enfekte olsalar dahi hastaneye yatışların düşük olduğunu söylemek daha doğru bir cümle olacaktır. Vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılı" dedi.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, pandemi sürdükçe yeni varyantların mutlaka çıkacağını söyledi. 'Omicron'un Güney Afrika'dan çıktığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, "Güney Afrika'nın da aşılamada çok düşük seviyelerde olduğunu biliyoruz. Demek ki aşısı yoğun olmayan ülkelerde, toplumların belli bir yüzdesi aşı seviyesine ulaşmamış ülkelerde varyantların çıkması daha muhtemel" diye konuştu.'Hastaneye yatış azalıyor'Prof. Dr. İlhan, 'Omicron' ile ilgili yakın zamanda İngiltere'de 2 çalışmanın ön sonucunun paylaşıldığını hatırlatarak, "İskoçya'da 3'te 2 oranında, İngiltere'de ise neredeyse yarı yarıya 'Omicron' ile enfekte olan kişilerle birlikte hastaneye yatışların azaldığı ortaya çıktı. 'Omicron' süreci ile ilgili 'Daha çok bulaş oluyor; ama öldürücülük, ağır geçirme daha mı az oluyor' diye insanlar düşünüyor olabilirler. Bu da bir seçenek olabilir; ama bunu söylemek için henüz erken, biraz daha değerlendirme yapmak gerekiyor. İngiltere, İskoçya aşılama oranı çok yüksek ülkeler. Bu ülkelerde aşılama oranı yüksek olduğu için 'Omicron' varyantı ile de kişiler enfekte olsalar dahi hastaneye yatışların düşük olduğunu söylemek daha doğru bir cümle olacaktır. Bakın en önemlisi bu aslında; vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılılar" dedi.'Aşınızı tamamlayın'Prof. Dr. İlhan, aşıların tamamlanmış olmasının önemine değinerek, "Ülkemizde de 'Omicron' varyantı tespit edildi. 'Omicron' daha da yayılabilir elbette. Vatandaşların şunu bilmesi gerekiyor; virüsün bulaşma yolu değişmedi. Aşı olan kişilerde hangi yaş grubu olursa olsun, 'Omicron' ya da başka varyant olsa da olmasa da hastalık daha hafif seyrediyor. Bizim yapmamız gereken şey; aşımız eksikse tamamlamak, kapalı alanlarda bir araya gelmemek" diye konuştu.'Kurallara dikkat edilen mekanlar seçilmeli'Prof. Dr. İlhan, yılbaşı için plan yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayıp, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211228/prof-ceyhan-3-dozunu-olmamis-kisiler-omicrona-karsi-acik-ve-savunmasiz-1052178148.html

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korona, sağlık bakanı, koronavirüs, bilim kurulu, omicron