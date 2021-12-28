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Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da vaka artsa da aşı ile hastaneye yatış azalıyor
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da vaka artsa da aşı ile hastaneye yatış azalıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılı" dedi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T11:38+0300
2021-12-28T11:40+0300
koronavirüs
korona
sağlık bakanı
koronavirüs
bilim kurulu
omicron
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "İskoçya'da 3'te 2 oranında, İngiltere'de ise neredeyse yarı yarıya 'Omicron' ile enfekte olan kişilerle birlikte hastaneye yatışların azaldığı ortaya çıktı. Bu ülkelerde aşılama oranı yüksek olduğu için 'Omicron' varyantı ile de kişiler enfekte olsalar dahi hastaneye yatışların düşük olduğunu söylemek daha doğru bir cümle olacaktır. Vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılı" dedi.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, pandemi sürdükçe yeni varyantların mutlaka çıkacağını söyledi. 'Omicron'un Güney Afrika'dan çıktığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, "Güney Afrika'nın da aşılamada çok düşük seviyelerde olduğunu biliyoruz. Demek ki aşısı yoğun olmayan ülkelerde, toplumların belli bir yüzdesi aşı seviyesine ulaşmamış ülkelerde varyantların çıkması daha muhtemel" diye konuştu.'Hastaneye yatış azalıyor'Prof. Dr. İlhan, 'Omicron' ile ilgili yakın zamanda İngiltere'de 2 çalışmanın ön sonucunun paylaşıldığını hatırlatarak, "İskoçya'da 3'te 2 oranında, İngiltere'de ise neredeyse yarı yarıya 'Omicron' ile enfekte olan kişilerle birlikte hastaneye yatışların azaldığı ortaya çıktı. 'Omicron' süreci ile ilgili 'Daha çok bulaş oluyor; ama öldürücülük, ağır geçirme daha mı az oluyor' diye insanlar düşünüyor olabilirler. Bu da bir seçenek olabilir; ama bunu söylemek için henüz erken, biraz daha değerlendirme yapmak gerekiyor. İngiltere, İskoçya aşılama oranı çok yüksek ülkeler. Bu ülkelerde aşılama oranı yüksek olduğu için 'Omicron' varyantı ile de kişiler enfekte olsalar dahi hastaneye yatışların düşük olduğunu söylemek daha doğru bir cümle olacaktır. Bakın en önemlisi bu aslında; vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılılar" dedi.'Aşınızı tamamlayın'Prof. Dr. İlhan, aşıların tamamlanmış olmasının önemine değinerek, "Ülkemizde de 'Omicron' varyantı tespit edildi. 'Omicron' daha da yayılabilir elbette. Vatandaşların şunu bilmesi gerekiyor; virüsün bulaşma yolu değişmedi. Aşı olan kişilerde hangi yaş grubu olursa olsun, 'Omicron' ya da başka varyant olsa da olmasa da hastalık daha hafif seyrediyor. Bizim yapmamız gereken şey; aşımız eksikse tamamlamak, kapalı alanlarda bir araya gelmemek" diye konuştu.'Kurallara dikkat edilen mekanlar seçilmeli'Prof. Dr. İlhan, yılbaşı için plan yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayıp, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211228/prof-ceyhan-3-dozunu-olmamis-kisiler-omicrona-karsi-acik-ve-savunmasiz-1052178148.html
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korona, sağlık bakanı, koronavirüs, bilim kurulu, omicron

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da vaka artsa da aşı ile hastaneye yatış azalıyor

11:38 28.12.2021 (güncellendi: 11:40 28.12.2021)
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU - SÜMER AVCIBeyoğlu İstiklal Caddesi’nde kısıtlamasız cumartesi gününde adım kalacak yer kalmadı. Korona virüse rağmen adeta adım atılacak yerin kalmadığı caddede vatandaşlar tedbirlere aldırmadı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde kısıtlamasız cumartesi gününde adım kalacak yer kalmadı. Korona virüse rağmen adeta adım atılacak yerin kalmadığı caddede vatandaşlar tedbirlere aldırmadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İHA / MEDENİ TOPALOĞLU - SÜMER AVCI
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılı" dedi.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "İskoçya'da 3'te 2 oranında, İngiltere'de ise neredeyse yarı yarıya 'Omicron' ile enfekte olan kişilerle birlikte hastaneye yatışların azaldığı ortaya çıktı. Bu ülkelerde aşılama oranı yüksek olduğu için 'Omicron' varyantı ile de kişiler enfekte olsalar dahi hastaneye yatışların düşük olduğunu söylemek daha doğru bir cümle olacaktır. Vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılı" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, pandemi sürdükçe yeni varyantların mutlaka çıkacağını söyledi. 'Omicron'un Güney Afrika'dan çıktığını hatırlatan Prof. Dr. İlhan, "Güney Afrika'nın da aşılamada çok düşük seviyelerde olduğunu biliyoruz. Demek ki aşısı yoğun olmayan ülkelerde, toplumların belli bir yüzdesi aşı seviyesine ulaşmamış ülkelerde varyantların çıkması daha muhtemel" diye konuştu.

'Hastaneye yatış azalıyor'

Prof. Dr. İlhan, 'Omicron' ile ilgili yakın zamanda İngiltere'de 2 çalışmanın ön sonucunun paylaşıldığını hatırlatarak, "İskoçya'da 3'te 2 oranında, İngiltere'de ise neredeyse yarı yarıya 'Omicron' ile enfekte olan kişilerle birlikte hastaneye yatışların azaldığı ortaya çıktı. 'Omicron' süreci ile ilgili 'Daha çok bulaş oluyor; ama öldürücülük, ağır geçirme daha mı az oluyor' diye insanlar düşünüyor olabilirler. Bu da bir seçenek olabilir; ama bunu söylemek için henüz erken, biraz daha değerlendirme yapmak gerekiyor. İngiltere, İskoçya aşılama oranı çok yüksek ülkeler. Bu ülkelerde aşılama oranı yüksek olduğu için 'Omicron' varyantı ile de kişiler enfekte olsalar dahi hastaneye yatışların düşük olduğunu söylemek daha doğru bir cümle olacaktır. Bakın en önemlisi bu aslında; vaka sayısı artıyor, hastaneye yatış azalıyor. Neden? Çünkü insanlar aşılılar" dedi.

'Aşınızı tamamlayın'

Prof. Dr. İlhan, aşıların tamamlanmış olmasının önemine değinerek, "Ülkemizde de 'Omicron' varyantı tespit edildi. 'Omicron' daha da yayılabilir elbette. Vatandaşların şunu bilmesi gerekiyor; virüsün bulaşma yolu değişmedi. Aşı olan kişilerde hangi yaş grubu olursa olsun, 'Omicron' ya da başka varyant olsa da olmasa da hastalık daha hafif seyrediyor. Bizim yapmamız gereken şey; aşımız eksikse tamamlamak, kapalı alanlarda bir araya gelmemek" diye konuştu.

'Kurallara dikkat edilen mekanlar seçilmeli'

Prof. Dr. İlhan, yılbaşı için plan yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayıp, şunları kaydetti:

"Yılbaşı, tatiller gibi dönemlerde maalesef vatandaşlar daha çok kalabalıkta bir arada olma eyleminde oluyorlar. Şu an için baktığımızda yılbaşı için bir hareketliliğin yaşanmaya başladığına şahit oluyoruz. Mevcut durumda virüsün yüksek düzeyde bulaşıcı olduğunu da düşündüğümüzde dikkatli olmak gerekiyor. Benim yılbaşı için önerilerim; yine vatandaşlar mümkünse çekirdek aileleriyle zaman geçirmeleri, birkaç aile bir araya gelecekse ortamın temiz hava ile havalandırılması. Aynı zamanda vatandaşlar bir araya gelecekse, aşılama dozları eksik olanların tamamlaması, hiç başlamayanların başlaması önemli. Dış mekanlara gidilecekse de dış mekanları havalandırılan ve mesafeye dikkat eden mekanlar olmasını tercih ederseler, olabildiğince az düzeyde enfekte kişi ile beraber yılbaşı sürecini geçirebiliriz düşüncesindeyim."

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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