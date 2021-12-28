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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211228/bim-bazi-urunlerin-fiyatlarinda-indirime-gitti-1052194796.html
BİM, bazı ürünlerin fiyatlarında indirime gitti
BİM, bazı ürünlerin fiyatlarında indirime gitti
Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), bazı ürünlerinde yüzde 8 ile 40 arasında indirime gidildiğini duyurdu. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T17:31+0300
2021-12-28T17:31+0300
2021-12-28T17:32+0300
ekonomi
indirim
bim
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Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi.Şirket, gelecek dönemde fiyat ve maliyet ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.
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indirim, bim
BİM, bazı ürünlerin fiyatlarında indirime gitti 17:31 28.12.2021 (güncellendi: 17:32 28.12.2021)
Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), bazı ürünlerinde yüzde 8 ile 40 arasında indirime gidildiğini duyurdu.
Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi.
Şirket, gelecek dönemde fiyat ve maliyet ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.