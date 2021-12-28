https://tr.sputniknews.com/20211228/bogdanov-suriyeli-temsilcilerle-krizin-cozumunu-konustu-1052198594.html

Bogdanov, Suriyeli temsilcilerle krizin çözümünü konuştu

Bogdanov, Suriyeli temsilcilerle krizin çözümünü konuştu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriyeli sivil toplum temsilcileriyle ülkedeki krizin çözümü ve yeniden inşa konusunu konuştu. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T19:38+0300

2021-12-28T19:38+0300

2021-12-28T19:38+0300

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mihail bogdanov

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Bakanlığın açıklamada, “Suriyeli temsilciler, Suriye vatandaşlarının ülke içinde ve dışında halkın sorunlarının etkili biçimde çözümü, gıda güvenliği ve kriz sonrası yeniden inşa sürecinin teşvikine yönelik etkileşiminin sağlanmasını amaçlayan açık bir vatansever platform kurdukları bilgisini verdi” ifadeleri kullanıldı.Görüşme sırasında Rusya tarafı BMGK kararlarına dayalı olarak Suriye’de kapsamlı çözüme yönelik kararlılığını taahhüt etti, aynı zamanda Cenevre’deki anayasa komitesinin, Astana formatının ve Suriye içi diğer diyalog mekanizmalarının faaliyetleri de dahil olmak üzere, Suriyelilerin öncülüğündeki süreçte ilerleme kaydedilmesi için güçlerin birleştirilmesinin önemini vurguladı.İran Dışişleri Bakan Danışmanı Ali Asgar Hacı daha önce Sputnik’e yaptığı açıklamada Suriye konulu Rusya-İran-Türkiye zirvesinin 2022 başında gerçekleşebileceğini söylemişti.

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rusya, suriye, iran, mihail bogdanov