https://tr.sputniknews.com/20211228/britney-spears-muzige-ara-vermek-beni-yillarca-kullanan-insanlara-s-git-deme-yontemim-1052194896.html

Britney Spears: Müziğe ara vermek, beni yıllarca kullanan insanlara 'S… git' deme yöntemim

Britney Spears: Müziğe ara vermek, beni yıllarca kullanan insanlara 'S… git' deme yöntemim

Ünlü şarkıcı Britney Spears, 13 yı sonra özgürlüğüne kavuşmasından sonra yeni albüm çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki sorulara açıklık getirdi. Spears, sosyal... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T17:32+0300

2021-12-28T17:32+0300

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yaşam

britney spears

baba

jamie spears

vasilik

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Britney Spears, babasının 13 sene süren vasiliğinden kurtulmasının ardından müzik hayatına ara vermesine dair açıklama yaptı. Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan şarkıcı Spears, vasilik altında yaşadığı yıllarda özel hayatı ve iş hayatının kontrol altında olduğunu söyleyerek, "Bu süreçte insanlardan ve eğlence endüstrisinden korkmaya başladım. İyi olmak istedim ancak kalbine yaptıkları affedilemez” dedi.Spears paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Britney Spears'in yaşadığı esaret geçtiğimiz ay açıklanan mahkeme kararıyla sona ermiş, Jamie Spears’ın kızının 60 milyon dolarlık servetini ve hayatını kontrol etmesini sağlayan 13 yıllık vasilik kaldırılmıştı.Şarkıcı, haziran ayında Los Angeles Üst Mahkemesi'ne verdiği ifadede, vasiliğin kendisini istismar ettiğini, babasının kölesi haline getirdiğini, istemediği halde lityum gibi ağır ilaçlar almaya, sahneye çıkmaya zorlandığını, evlenip çocuk yapmasına izin verilmediğini anlatmıştı.

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britney spears, baba, jamie spears, vasilik