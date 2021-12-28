https://tr.sputniknews.com/20211228/britney-spears-muzige-ara-vermek-beni-yillarca-kullanan-insanlara-s-git-deme-yontemim-1052194896.html
Britney Spears: Müziğe ara vermek, beni yıllarca kullanan insanlara 'S… git' deme yöntemim
Britney Spears: Müziğe ara vermek, beni yıllarca kullanan insanlara 'S… git' deme yöntemim
Ünlü şarkıcı Britney Spears, 13 yı sonra özgürlüğüne kavuşmasından sonra yeni albüm çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki sorulara açıklık getirdi. Spears, sosyal... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T17:32+0300
2021-12-28T17:32+0300
2021-12-28T17:34+0300
yaşam
britney spears
baba
jamie spears
vasilik
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Britney Spears, babasının 13 sene süren vasiliğinden kurtulmasının ardından müzik hayatına ara vermesine dair açıklama yaptı. Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan şarkıcı Spears, vasilik altında yaşadığı yıllarda özel hayatı ve iş hayatının kontrol altında olduğunu söyleyerek, "Bu süreçte insanlardan ve eğlence endüstrisinden korkmaya başladım. İyi olmak istedim ancak kalbine yaptıkları affedilemez” dedi.Spears paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Britney Spears'in yaşadığı esaret geçtiğimiz ay açıklanan mahkeme kararıyla sona ermiş, Jamie Spears’ın kızının 60 milyon dolarlık servetini ve hayatını kontrol etmesini sağlayan 13 yıllık vasilik kaldırılmıştı.Şarkıcı, haziran ayında Los Angeles Üst Mahkemesi'ne verdiği ifadede, vasiliğin kendisini istismar ettiğini, babasının kölesi haline getirdiğini, istemediği halde lityum gibi ağır ilaçlar almaya, sahneye çıkmaya zorlandığını, evlenip çocuk yapmasına izin verilmediğini anlatmıştı.
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Britney Spears: Müziğe ara vermek, beni yıllarca kullanan insanlara 'S… git' deme yöntemim
17:32 28.12.2021 (güncellendi: 17:34 28.12.2021)
Ünlü şarkıcı Britney Spears, 13 yı sonra özgürlüğüne kavuşmasından sonra yeni albüm çıkarıp çıkarmayacağı yönündeki sorulara açıklık getirdi. Spears, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yeni şarkı çıkarmama sebebinin yıllarca kendisini kullanan insanlara “S… git” deme şekli olduğunu ifade etti.
Britney Spears, babasının 13 sene süren vasiliğinden kurtulmasının ardından müzik hayatına ara vermesine dair açıklama yaptı.
Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan şarkıcı Spears, vasilik altında yaşadığı yıllarda özel hayatı ve iş hayatının kontrol altında olduğunu söyleyerek, "Bu süreçte insanlardan ve eğlence endüstrisinden korkmaya başladım. İyi olmak istedim ancak kalbine yaptıkları affedilemez” dedi.
Spears paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Yıllarca yeni şarkılar söylemek ya da eski şarkılarımın remixlerini yapmak istedim ama hayır dediler. Beni başarısız kılmak istediler. Çok vakit kaybedildi ve sanırım şimdi bazıları neden yeni müzik çıkarmadığımı merak ediyor. İnsanlar, bana kişisel olarak yapılanları bilmiyorlar. Beni gerçekten kırdılar. Yeni müzik yapmamak, benim o insanlara ’S… git’ deme yöntemim."
Britney Spears'in yaşadığı esaret geçtiğimiz ay açıklanan mahkeme kararıyla sona ermiş, Jamie Spears’ın kızının 60 milyon dolarlık servetini ve hayatını kontrol etmesini sağlayan 13 yıllık vasilik kaldırılmıştı.
Şarkıcı, haziran ayında Los Angeles Üst Mahkemesi'ne verdiği ifadede, vasiliğin kendisini istismar ettiğini, babasının kölesi haline getirdiğini, istemediği halde lityum gibi ağır ilaçlar almaya, sahneye çıkmaya zorlandığını, evlenip çocuk yapmasına izin verilmediğini anlatmıştı.