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https://tr.sputniknews.com/20211228/btk-twitterin-reklam-yasagini-kaldirdi-1052190345.html
BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı
BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı
Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle Twitter Inc'in (Periscope/Scope) reklam yasağı kararı kaldırıldı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T15:15+0300
2021-12-28T15:19+0300
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 'Twitter Inc. (Periscope/Scope) Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Twitter Inc. (Periscope/Scope) adlı sosyal ağ sağlayıcının, '5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15 Ocak 2021 tarihli reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20210206/twitter-btk-kararlarina-karsi-actigi-14-davayi-kaybetti-1043744220.html
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bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), twitter , reklam

BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı

15:15 28.12.2021 (güncellendi: 15:19 28.12.2021)
© AATwitter, logo, telefon
Twitter, logo, telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle Twitter Inc'in (Periscope/Scope) reklam yasağı kararı kaldırıldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 'Twitter Inc. (Periscope/Scope) Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Twitter Inc. (Periscope/Scope) adlı sosyal ağ sağlayıcının, '5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15 Ocak 2021 tarihli reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verildi.
Twitter-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2021
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