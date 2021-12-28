https://tr.sputniknews.com/20211228/btk-twitterin-reklam-yasagini-kaldirdi-1052190345.html

BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı

BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle Twitter Inc'in (Periscope/Scope) reklam yasağı kararı kaldırıldı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T15:15+0300

2021-12-28T15:15+0300

2021-12-28T15:19+0300

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 'Twitter Inc. (Periscope/Scope) Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Twitter Inc. (Periscope/Scope) adlı sosyal ağ sağlayıcının, '5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15 Ocak 2021 tarihli reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verildi.

https://tr.sputniknews.com/20210206/twitter-btk-kararlarina-karsi-actigi-14-davayi-kaybetti-1043744220.html

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bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), twitter , reklam