https://tr.sputniknews.com/20211228/catalhoyukte-8-bin-500-yillik-mermer-heykelcik-bulundu-1052191076.html

Çatalhöyük'te 8 bin 500 yıllık mermer heykelcik bulundu

Çatalhöyük'te 8 bin 500 yıllık mermer heykelcik bulundu

Konya'nın Çumra ilçesinde, Anadolu'da ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'teki kazıların 29. sezonunda, 8... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T15:42+0300

2021-12-28T15:42+0300

2021-12-28T15:46+0300

çatalhöyük

türkiye

kadın

bereket

heykelcik

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Genellikle kadın figürünün ön plana çıktığı 9 bin yıllık Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde cinsiyeti belli olmayan, 5 santimetre boyunda, geriye yaslanmış insan figürlü prizmatik formlu heykelcik, kazı ekibini heyecanlandırdı.Kazı Heyeti Başkanı, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, başkanlığında yürütülen kazılarda ikinci sezonu, yazın ortaya çıkarılan yeni mahalle ve sokak gibi önemli bulgularla kapattıklarını söyledi.En son 2016'daki kazılarda güney höyüğünde mermer kadın heykelcikleri bulunduğunu anlatan Türkcan, şöyle konuştu:‘Örneğine pek rastlanmayan bir parça’Türkcan, bu mermer heykelciğin, örneğine pek rastlanmayan bir parça olduğunu vurguladı.Heykelcikte herhangi bir cinsiyet belirtisi olmadığını dile getiren Türkcan, şunları kaydetti:"Bu örneğimiz, benzerleri geçmişte kazılarda ele geçen, erkek olarak tanımlanmış, geriye doğru hafifçe yaslanan ve bir hayvan üzerinde düşünülen heykelcikleri anımsatmaktadır. Çatalhöyük dendiğinde hep kadın temsilinin olduğu, kadın bereketiyle ilişkilendirilen bir merkez olduğu düşünülmektedir. Bir yandan da sakallı, sakalları olmasa bile erkek olduklarını gördüğümüz örnekler vardı.Bu senenin buluntusu olan mermer heykelciğimizin kafasının biçimlendirme unsurları, klasik Çatalhöyük'tekilerden biraz farklı. Kafasının, uzatılmış ve yine gövdesinin uzantısında üçgen bir başla betimlendiği görülüyor. Heykelcikte boyun kısmında, keski izlerinin bile göze çarptığı çok ince işleme detayları görünüyor."‘Çatalhöyük, daha da büyük sürprizlere açık’Türkcan, buluntuların Türk arkeologlardan oluşan alan ekibi tarafından gün yüzüne çıkarıldığını hatırlatarak, "Biz daha çok bilimsel bulgular için çalıştığımızı düşünsek de arkeolojinin güzelliği bu, bazen sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Çatalhöyük'te daha da büyük sürprizlere açıksınız. O yüzden bu tür özel buluntular bizi mutlaka daha fazla motive ediyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20160913/catalhoyuk-essiz-kadin-heykelcigi-1024826890.html

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çatalhöyük, kadın, bereket, heykelcik