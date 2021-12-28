Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211228/cekyada-hapishanede-5-gardiyan-ve-2-gardiyan-amiri-bir-kadin-mahkuma-iskenceden-tutuklandi--1052205764.html
Çekya'da hapishanede 5 gardiyan ve 2 gardiyan amiri, bir kadın mahkuma işkenceden tutuklandı
Çekya'da hapishanede 5 gardiyan ve 2 gardiyan amiri, bir kadın mahkuma işkenceden tutuklandı
Çekya’da bir hapishanede 5 gardiyan ve 2 gardiyan amiri, bir kadın mahkuma işkenceden tutuklandı. İşkence ve diğer insanlık dışı muamele suçlarından 8 yıla... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T23:53+0300
2021-12-28T23:53+0300
dünya
hapishane
mahkum
işkence
çekya
gardiyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052205739_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ba56c4e73c0e372b6daff52a6d262aff.jpg
Çekya’nın Havlickuv Brod bölgesindeki Svetla nad Sazavou kadın hapishanesinden 5 gardiyanın ve 2 gardiyan amirinin geçtiğimiz Ocak ayında mahkumlardan birine saatlerce fiziksel işkence yaptığı ortaya çıktı. Hapishanenin kontrol birimleri, yaşanan olayın ardından konuyu Çekya Cezaevi Teşkilatı’na bildirirken, Cezaevi Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Genel Müfettişliği ile iş birliği içinde konuyu incelemeye başladı. Müfettişlerin hazırladığı rapor savcılığa sunulduktan sonra gardiyanlar görevden alındı. Gardiyanların işkence ve diğer insanlık dışı muamele suçlarından 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.5 gardiyan, amirlerinden onay aldıGüvenlik Kuvvetleri Genel Müfettişliği Sözcüsü Ivana Nguyenova yaptığı açıklamada, “Cezaevinde 5 gardiyan, 2 amirinden izin alarak bir kadın mahkumu hiçbir yasal dayanağı olmadan önce bir pencerenin pervazına kelepçeleyip uygunsuz sözlü hakaretlerde bulunmuş. Yaklaşık bir saat süren uygulamanın ardından mahkum yine kelepçeli bir şekilde yaklaşık yarım saat boyunca dizlerinin üzerine oturtulmuş. Son olarak da ayağa kaldırılarak, kollarını gererek, kelepçeleyip bir saat boyunca işkencede bulunmuşlar. Bütün bu olanlar sırasında dondurucu soğukta odanın penceresi açık bırakılmış. Gardiyanların amirlerinden onay aldıklarını öğrendik. Bütün bu yaşananlar asla kabul edilemez" dedi.‘Gardiyanlar görevlerinin dışında işler yapmışlar’Cezaevi Sözcüsü Marketa Prunerova'ya göre olay önce cezaevi tarafından soruşturuldu, ardından müfettişliğe teslim edildi. Sözcü Prunerova, "Bunu sistemin değil, bireylerin bir hatası olarak algılıyoruz. Gardiyanlar görevlerinin dışında işler yapmışlar. Cezaevi olarak kendi içimizde soruşturmayı yürütüp ardından konuyu müfettişlere devrettik” dedi.Svetla nad Sazavou Hapishanesi Mart 2000'de kuruldu. 763 mahkum kapasitesine sahip olan cezaevinde şu anda 734 mahkum bulunuyor. Sadece kadın mahkumların bulunduğu cezaevi aynı zamanda annelerin küçük çocukları ile kalabildikleri Çekya’daki tek cezaevi olarak hizmet veriyor.
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052205739_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_06428ce83bccbdf455ca6768915d23c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hapishane, mahkum, işkence, çekya, gardiyan

Çekya'da hapishanede 5 gardiyan ve 2 gardiyan amiri, bir kadın mahkuma işkenceden tutuklandı

23:53 28.12.2021
© İHA / ÖZGÜR ÖZTÜRKÇekya'da hapishane
Çekya'da hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İHA / ÖZGÜR ÖZTÜRK
Abone ol
Çekya’da bir hapishanede 5 gardiyan ve 2 gardiyan amiri, bir kadın mahkuma işkenceden tutuklandı. İşkence ve diğer insanlık dışı muamele suçlarından 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları bekleniyor.
Çekya’nın Havlickuv Brod bölgesindeki Svetla nad Sazavou kadın hapishanesinden 5 gardiyanın ve 2 gardiyan amirinin geçtiğimiz Ocak ayında mahkumlardan birine saatlerce fiziksel işkence yaptığı ortaya çıktı. Hapishanenin kontrol birimleri, yaşanan olayın ardından konuyu Çekya Cezaevi Teşkilatı’na bildirirken, Cezaevi Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Genel Müfettişliği ile iş birliği içinde konuyu incelemeye başladı. Müfettişlerin hazırladığı rapor savcılığa sunulduktan sonra gardiyanlar görevden alındı. Gardiyanların işkence ve diğer insanlık dışı muamele suçlarından 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

5 gardiyan, amirlerinden onay aldı

Güvenlik Kuvvetleri Genel Müfettişliği Sözcüsü Ivana Nguyenova yaptığı açıklamada, “Cezaevinde 5 gardiyan, 2 amirinden izin alarak bir kadın mahkumu hiçbir yasal dayanağı olmadan önce bir pencerenin pervazına kelepçeleyip uygunsuz sözlü hakaretlerde bulunmuş. Yaklaşık bir saat süren uygulamanın ardından mahkum yine kelepçeli bir şekilde yaklaşık yarım saat boyunca dizlerinin üzerine oturtulmuş. Son olarak da ayağa kaldırılarak, kollarını gererek, kelepçeleyip bir saat boyunca işkencede bulunmuşlar. Bütün bu olanlar sırasında dondurucu soğukta odanın penceresi açık bırakılmış. Gardiyanların amirlerinden onay aldıklarını öğrendik. Bütün bu yaşananlar asla kabul edilemez" dedi.

‘Gardiyanlar görevlerinin dışında işler yapmışlar’

Cezaevi Sözcüsü Marketa Prunerova'ya göre olay önce cezaevi tarafından soruşturuldu, ardından müfettişliğe teslim edildi. Sözcü Prunerova, "Bunu sistemin değil, bireylerin bir hatası olarak algılıyoruz. Gardiyanlar görevlerinin dışında işler yapmışlar. Cezaevi olarak kendi içimizde soruşturmayı yürütüp ardından konuyu müfettişlere devrettik” dedi.
Svetla nad Sazavou Hapishanesi Mart 2000'de kuruldu. 763 mahkum kapasitesine sahip olan cezaevinde şu anda 734 mahkum bulunuyor. Sadece kadın mahkumların bulunduğu cezaevi aynı zamanda annelerin küçük çocukları ile kalabildikleri Çekya’daki tek cezaevi olarak hizmet veriyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:10İmamoğlu’ndan sözlü mülakatta elenen KPSS birincisi öğretmene destek
00:05Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a yenilerek kupaya veda etti
00:02Rusya Sağlık Bakanı Muraşko’dan, ilk Kovid ders kitabının çevirisi için Rossiya Segodnya’ya teşekkür
DünÇekya'da hapishanede 5 gardiyan ve 2 gardiyan amiri, bir kadın mahkuma işkenceden tutuklandı
DünFransa’da en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı
DünABD Dışişleri: Rusya ile müzakereler her iki tarafın endişelerini içerecek
DünZonguldak'ta hasta yakını 2 doktoru darp etti: 'Ameliyata neden erken alınmadı'
DünMustafa Denizli: Hayatımdaki mücadele hiçbir dönemde korkaklar ve fareler sınıfında olmadı
DünKılıçdaroğlu: Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum, gece uzun
DünRus ‘satranç kraliçesi’ Kostenyuk, hızlı satrançta dünya şampiyonu oldu
DünOmicron, Hollanda'da baskın varyant haline geldi
DünBakan Yanık: Sağladığımız kömür yardımı kadar doğalgaz yardımı yapacağız
DünShell'in Güney Afrika kıyılarındaki sismik araştırmaları mahkeme kararıyla durduruldu
DünBebeği çantaya koyup biberonu ile sokağa bıraktılar
DünKütahya’da sahte jandarma gerçek jandarmalara yakalandı
DünRusya: İsrail Hava Kuvvetleri, Lazkiye limanını vurdu, küçük çaplı hasar verdi
DünTrabzonspor, kupada son 16 turuna yükseldi
DünSırtına saplanan testere ile hastaneye gitti: Operasyona itfaiye de katıldı
DünABD'nin Colorado eyaletinde silahlı saldırı: 5 ölü
DünUkraynalı büyükelçi: ABD'den kullanmadığı silahları almak için çalışma yürütüyoruz