https://tr.sputniknews.com/20211228/cimere-2021de-6-milyon-basvuru-yapildi-1052179476.html

CİMER'e 2021'de 6 milyon başvuru yapıldı

CİMER'e 2021'de 6 milyon başvuru yapıldı

CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) 2021 yılında 6 milyon başvuru yapılırken, en çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Başvurular arasında... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T08:19+0300

2021-12-28T08:19+0300

2021-12-28T08:19+0300

türkiye

başvuru

cimer

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2021 yılı verilerine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, şunları söyledi: 'Günde ortalama 17 bin başvuru'"Toplumsal ve ekonomik hayata ilişkin başvurular birinci sırada, eğitim ve sağlık konularında da çok fazla başvuru alıyoruz. Başvuruların yüzde 45’i talep içerikli. Günde ortalama 17 bin başvuru geliyor. Yıl sonunda yaklaşık 6 milyon 100 bin başvuru almış olacağız. Bunların içinde her gün başvuru yapan vatandaşlarımız, her hafta 'Hayırlı Cumalar' diye mesaj atan, gördüğü rüyasını anlatan ve rüya tabiri isteyen, sevdiği dizinin bir bölümünün kendi mahallesinde çekilmesini isteyenler de var."Milliyet'ten Aslıhan Altay'ın haberine göre, her başvuruya dönüş yaptıklarını vurgulayan Ersoy, "6 milyon başvurunun yüzde 91’i cevaplanmış durumda” dedi.

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başvuru, cimer