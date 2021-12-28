https://tr.sputniknews.com/20211228/cin-abdnin-yuksek-kalite-fotografini-saniyeler-icerisinde-cekip-gonderebilen-uyduyu-test-etti-1052181209.html
Çin, ABD'nin yüksek kalite fotoğrafını saniyeler içerisinde çekip gönderebilen uyduyu test etti
Çin, ABD'nin yüksek kalite fotoğrafını saniyeler içerisinde çekip gönderebilen uyduyu test etti
Çin'in yeni uydusu, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Bay bölgesinin fotoğraflarını çekip 42 saniyede göndererek testi başarıyla tamamladı. Mevcut... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
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Uyduların irtifa kontrolü için kullandığı araçların titreşime neden olması için Dünya gözlem uydularının birçoğu, yüksek kalite ve netliğe sahip fotoğraf çekmekte zorlanıyor. Ancak Çin'in yeni uydusu, başarılı bir şekilde tarama ve manevra yaparak görüntü netliği sağlayıp Dünya'daki geniş bir alanı mevcut uyduların çoğundan daha net görüntülemeyi başardı.South China Morning Post'un haberine göre, Çin tarafından Haziran ayında fırlatılan küçük ticari uydu Beijing-3, San Francisco Körfezi'nin 3 bin 800 kilometre karelik bir alanını ayrıntılı bir şekilde görüntüleme testini başarıyla geçti.Test sonucunda ortaya çıkan, 42 saniye içerisinde çekilip gönderilen fotoğrafın piksel başına 50 santimetre çözünürlüğe sahip olduğu ve 500 kilometre yükseklikten elde edildiği belirtildi. 'Çin uydu teknolojisine geç başladı ancak kısa sürede dünya lideri konumuna ulaştı'Performans testi, uydunun şimdiye dek bir uyduda daha önce hiç görülmemiş bir hızda, saniyede 10 dereceye kadar dönerken fotoğraf çekebildiğini ortaya koydu. Araştırma ekibinin Çin merkezli bilim dergisi Uzay Aracı Mühendisliği'nde yayınlanan makalesinde ifadelerine yer verilen DFH Satellite Company'den Yang Fang, "Çin uydu teknolojisinde nispeten geç başladı, ancak kısa sürede çok sayıda atılım gerçekleştirdi. Teknolojimizin seviyesi, dünya lideri konumuna ulaştı" dedi.'Şimdiye kadar yapılmış en güçlü Dünya gözlem uydularından biri olabilir'Makalede Beijing-3'ün hız açısından dünyanın en çevik uydusu olarak kabul edildiği ve küçük boyutuna ve düşük maliyetine rağmen şimdiye kadar yapılmış en güçlü Dünya gözlem uydularından biri olabileceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/baykonurdan-firlatilan-uydu-sayisinda-rekor-36-oneweb-uydusu-yorungeye-cikarildi-1052175093.html
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abd, çin, kaliforniya, gözlem, gözlem uydusu, dünya, uydu
Çin, ABD'nin yüksek kalite fotoğrafını saniyeler içerisinde çekip gönderebilen uyduyu test etti
09:54 28.12.2021 (güncellendi: 10:05 28.12.2021)
Çin'in yeni uydusu, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco Bay bölgesinin fotoğraflarını çekip 42 saniyede göndererek testi başarıyla tamamladı. Mevcut pek çok ticari uydudan çok daha hızlı olduğu söylenen 1 ton ağırlığındaki uydu tarafından çekilen fotoğrafın, sokaktaki bir otomobili teşhis edecek kadar net olduğu ortaya çıktı.
Uyduların irtifa kontrolü için kullandığı araçların titreşime neden olması için Dünya gözlem uydularının birçoğu, yüksek kalite ve netliğe sahip fotoğraf çekmekte zorlanıyor. Ancak Çin'in yeni uydusu, başarılı bir şekilde tarama ve manevra yaparak görüntü netliği sağlayıp Dünya'daki geniş bir alanı mevcut uyduların çoğundan daha net görüntülemeyi başardı.
South China Morning Post'un haberine
göre, Çin tarafından Haziran ayında fırlatılan küçük ticari uydu Beijing-3, San Francisco Körfezi'nin 3 bin 800 kilometre karelik bir alanını ayrıntılı bir şekilde görüntüleme testini başarıyla geçti.
Test sonucunda ortaya çıkan, 42 saniye içerisinde çekilip gönderilen fotoğrafın piksel başına 50 santimetre çözünürlüğe sahip olduğu ve 500 kilometre yükseklikten elde edildiği belirtildi.
'Çin uydu teknolojisine geç başladı ancak kısa sürede dünya lideri konumuna ulaştı'
Performans testi, uydunun şimdiye dek bir uyduda daha önce hiç görülmemiş bir hızda, saniyede 10 dereceye kadar dönerken fotoğraf çekebildiğini ortaya koydu. Araştırma ekibinin Çin merkezli bilim dergisi Uzay Aracı Mühendisliği'nde yayınlanan makalesinde ifadelerine yer verilen DFH Satellite Company'den Yang Fang, "Çin uydu teknolojisinde nispeten geç başladı, ancak kısa sürede çok sayıda atılım gerçekleştirdi. Teknolojimizin seviyesi, dünya lideri konumuna ulaştı" dedi.
'Şimdiye kadar yapılmış en güçlü Dünya gözlem uydularından biri olabilir'
Makalede Beijing-3'ün hız açısından dünyanın en çevik uydusu olarak kabul edildiği ve küçük boyutuna ve düşük maliyetine rağmen şimdiye kadar yapılmış en güçlü Dünya gözlem uydularından biri olabileceği belirtildi.