https://tr.sputniknews.com/20211228/cin-ile-elon-musk-arasinda-uzay-istasyonu-gerginligi-1052180421.html
Çin ile Elon Musk arasında uzay istasyonu gerginliği
Çin ile Elon Musk arasında uzay istasyonu gerginliği
Çin, milyarder girişimci Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından fırlatılan uyduların geçtiğimiz yıl uzay istasyonuyla neredeyse iki kez çarpışmasının... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T09:40+0300
2021-12-28T09:40+0300
2021-12-28T09:40+0300
dünya
çin
spacex
pekin
uzay
uluslararası uzay istasyonu (uui)
uzay istasyonu
çin halk cumhuriyeti
uydu
uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)
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Pekin tarafından bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi'ne (UBAKK) sunulan yakın tarihli bir raporda, uzay istasyonunun Starlink uydularıyla çarpışmasını önlemek için Temmuz ve Ekim aylarında 'çarpışma önleme kontrol önlemleri' uygulandığı açıklandı.Çin'in Viyana'daki daimi misyonu tarafından sunulan raporda, “Pekin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden, yukarıda belirtilen bilgileri Dış Uzay Antlaşması'na taraf olan tüm devletlere dağıtmasını talep ediyor” denildi.Rapora ayrıca, taraf devletlerin hem hükümet hem de sivil toplum kuruluşları nezdinde uzayda yürütülen ulusal faaliyetler için 'uluslararası sorumluluk taşıması gerektiği' eklendi.Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde astrofizikçi olan Jonathan McDowell, Guardian'a verdiği demeçte, bir ülkenin bir 'bilgilendirme bülteni' aracılığıyla şikayette bulunmasının 'son derece olağan dışı' olduğunu söyledi.Çarpışmalar uzayda nadir görülen bir olay değil ancak McDowell'a göre uyduların fırlatılma hızı ve sayısı nedeniyle bu tür olaylar son yıllarda arttı. ABD'li astrofizikçi, “Starlink bunun büyük bir parçası” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211218/spacex-uzaya-52-starlink-uydusu-daha-gonderdi-1051891571.html
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çin, spacex, pekin, uzay, uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay istasyonu, çin halk cumhuriyeti, uydu, uydu haberleşme ve uzaktan algılama uygulama ve araştırma merkezi (uhuzam)
Çin ile Elon Musk arasında uzay istasyonu gerginliği
Çin, milyarder girişimci Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından fırlatılan uyduların geçtiğimiz yıl uzay istasyonuyla neredeyse iki kez çarpışmasının ardından, BM'ye ABD'yi uyarma çağrısında bulundu.
Pekin tarafından bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi'ne (UBAKK) sunulan yakın tarihli bir raporda, uzay istasyonunun Starlink uydularıyla çarpışmasını önlemek için Temmuz ve Ekim aylarında 'çarpışma önleme kontrol önlemleri' uygulandığı açıklandı.
Çin'in Viyana'daki daimi misyonu tarafından sunulan raporda, “Pekin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden, yukarıda belirtilen bilgileri Dış Uzay Antlaşması'na taraf olan tüm devletlere dağıtmasını talep ediyor” denildi.
Rapora ayrıca, taraf devletlerin hem hükümet hem de sivil toplum kuruluşları nezdinde uzayda yürütülen ulusal faaliyetler için 'uluslararası sorumluluk taşıması gerektiği' eklendi.
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde astrofizikçi olan Jonathan McDowell, Guardian'a verdiği demeçte, bir ülkenin bir 'bilgilendirme bülteni' aracılığıyla şikayette bulunmasının 'son derece olağan dışı' olduğunu söyledi.
Çarpışmalar uzayda nadir görülen bir olay değil ancak McDowell'a göre uyduların fırlatılma hızı ve sayısı nedeniyle bu tür olaylar son yıllarda arttı. ABD'li astrofizikçi, “Starlink bunun büyük bir parçası” diye ekledi.