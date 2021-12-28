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Çin’de yapay zeka ile çalışan ‘savcı’ makine geliştirildi
Çin’de yapay zeka ile çalışan ‘savcı’ makine geliştirildi
Çin’de bilim insanlarının yapay zeka ile suçlulara uygun cezayı verebilen bir makine geliştirdikleri duyuruldu. Sistemin olayların sözlü olarak aktarılmasının... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T02:10+0300
2021-12-28T02:10+0300
yaşam
çin
savcı
yapay zeka
suç
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Hakemli Management Review dergisinde yayınlanan makaleye göre, Çin’de yapay zeka ile çalışan ‘savcı’ makine geliştirildi. Makine, 2015-2020 dönemindeki 17 bin vakadan edinilen bilgilerle eğitildi ve Shanghai’daki hırsızlık, kredi kartı dolandırıcılığı, kavga gibi en yaygın sekiz suçla ilgili doğru şekilde ceza belirleyebiliyor.South China Morning Post’a göre ise yapay zekalı savcı, Çin’in en yoğun bölge savcılığı olan Shanghai Pudong Halk Savcılığı tarafından geliştirilip test edildi.Projenin baş uzmanı Shi Yong, sistemin savcıların gün içindeki yükünün azaltılmasını ve daha önemli görevlere odaklanmasını sağlayacak. Bu teknolojinin yakında daha az yayın suçlarda da kullanılabilecek seviyeye ulaşması bekleniyor.Diğer yandan Çinli savcıların yapay zekayı 2016’da kullanmaya başladığı belirtiliyor. Ülkedeki birçok avukat ‘Sistem 206’ isimli bir yapay zeka aracını kullanıyor.Bu sistem kanıtların ve tutuklama koşullarının ne kadar güçlü olduğunu değerlendirirken şüphelinin toplum için ne kadar tehlike teşkil ettiğini inceleyebiliyor. Ancak araştırmacılar, şu an mevcut olan tüm yapay zeka araçlarının suçlama yöneltmek ve ceza önermekle ilgili süreçlerde yer almamaları gerekçesiyle kısıtlı kaldığı görüşünde.Bununla birlikte Guangzhou’dan ismi belirtilmeyen bir savcı gazeteye yaptığı açıklamada, hata riski olduğu için birçok savcının bu duruma sıcak bakmadığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-disisleri-bakanligi-faaliyet-verilerini-analiz-etmek-icin-yapay-zeka-kullanacak-1051811264.html
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çin, savcı, yapay zeka, suç

Çin’de yapay zeka ile çalışan ‘savcı’ makine geliştirildi

02:10 28.12.2021
© China DailyYapay zeka
Yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© China Daily
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Çin’de bilim insanlarının yapay zeka ile suçlulara uygun cezayı verebilen bir makine geliştirdikleri duyuruldu. Sistemin olayların sözlü olarak aktarılmasının ardından yüzde 97 oranında doğru karar verebildiği kaydedildi.
Hakemli Management Review dergisinde yayınlanan makaleye göre, Çin’de yapay zeka ile çalışan ‘savcı’ makine geliştirildi. Makine, 2015-2020 dönemindeki 17 bin vakadan edinilen bilgilerle eğitildi ve Shanghai’daki hırsızlık, kredi kartı dolandırıcılığı, kavga gibi en yaygın sekiz suçla ilgili doğru şekilde ceza belirleyebiliyor.
South China Morning Post’a göre ise yapay zekalı savcı, Çin’in en yoğun bölge savcılığı olan Shanghai Pudong Halk Savcılığı tarafından geliştirilip test edildi.
Projenin baş uzmanı Shi Yong, sistemin savcıların gün içindeki yükünün azaltılmasını ve daha önemli görevlere odaklanmasını sağlayacak. Bu teknolojinin yakında daha az yayın suçlarda da kullanılabilecek seviyeye ulaşması bekleniyor.
Diğer yandan Çinli savcıların yapay zekayı 2016’da kullanmaya başladığı belirtiliyor. Ülkedeki birçok avukat ‘Sistem 206’ isimli bir yapay zeka aracını kullanıyor.
Bu sistem kanıtların ve tutuklama koşullarının ne kadar güçlü olduğunu değerlendirirken şüphelinin toplum için ne kadar tehlike teşkil ettiğini inceleyebiliyor. Ancak araştırmacılar, şu an mevcut olan tüm yapay zeka araçlarının suçlama yöneltmek ve ceza önermekle ilgili süreçlerde yer almamaları gerekçesiyle kısıtlı kaldığı görüşünde.
Bununla birlikte Guangzhou’dan ismi belirtilmeyen bir savcı gazeteye yaptığı açıklamada, hata riski olduğu için birçok savcının bu duruma sıcak bakmadığını söyledi.
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