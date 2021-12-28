https://tr.sputniknews.com/20211228/cinde-yurt-ici-kaynakli-182-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1052178843.html

Çin'de yurt içi kaynaklı 182 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de yurt içi kaynaklı 182 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 182 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T07:05+0300

2021-12-28T07:05+0300

2021-12-28T07:05+0300

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koronavirüs

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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 180'ine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı. Eyalet merkezi Şian şehrinde 175, kuzeybatısındaki Şianyang'da 3 ve kuzeyindeki Yanan'da 2 yerel vaka tespit edildi. Ülkenin doğusundaki Cıciang, güneybatısındaki Yünnan eyaletlerinde 1'er yerel kaynaklı vaka görüldü.Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 27 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.Ülkede bir günde 209 yeni vaka kaydedilirken bu son 20 ayda kaydedilen en yüksek rakam oldu. Ülkede en son, salgının ilk aylarında, 1 Mart 2020'de, 202 yeni vaka kaydedilmişti.Öte yandan, son 24 saatte Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 18'i yurt dışı kaynaklı 21 vaka görüldüğü kaydedildi. Yurt içi kaynaklı vakalara Yunnan eyaletinde rastlandı.Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.13 milyonluk şehir karantinadaSon 24 saatte 175 vakanın kaydedildiği Şian şehrinde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan beri tespit edilen vaka sayısı 810'a ulaştı.13 milyon nüfuslu şehirde 23 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı.Dördüncü tur toplu testlerin yapıldığı şehirde 27 Aralık'ta 155 yerel vaka tespit edilmişti.Şian ve diğer şehirlerdeki vakaların, Kovid-19'un Delta varyantını taşıdığı bildirilmişti.Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 101 bin 486 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 275 hastanın tedavisi sürüyor.

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çin, koronavirüs