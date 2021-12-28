https://tr.sputniknews.com/20211228/cinden-thyye-pahali-bilet-sorusturmasi-1052192357.html

Çin'den THY'ye pahalı bilet soruşturması

Çin'den THY'ye pahalı bilet soruşturması

Çin Sivil Havacılık İdaresi, İstanbul-Guangzhou arasındaki ekonomi sınıfı bilet fiyatlarının 27 bin euro, business sınıfı bilet fiyatlarının ise neredeyse 35... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T16:14+0300

2021-12-28T16:14+0300

2021-12-28T16:21+0300

türk hava yolları (thy)

türkiye

çin

bilet

dava

pahalı

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Çin medya kuruluşu Yicai’de yer alan haberde Çin Sivil Havacılık İdaresi’nin Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Çinli yetkililer Türkiye-Çin arasında yapılan seferlerde yüksek fiyattan bilet satıldığına dair iddialar üzerine inceleme başlatma kararı aldı.Çin medyası Yicai’de yer alan haberlerde Çinli makamların, Çin ile Türkiye arasındaki anlaşmaların bozulup bozulmadığını inceleyeceği kaydedildi. İddiaya göre, İstanbul-Guangzhou arasındaki uçuşlarda ekonomi sınıfı bilet fiyatlarının 27.700 euro olduğu, business sınıfı biletlerin ise 35 bin euroya yakın olduğu belirtildi.Sözcü'nün aktardığına göre, iki ülke arasında yapılan anlaşma kapsamında Çin ve Türkiye hükümetlerinin bilet fiyatları konusunda hemfikir olması ve her iki yönetimin de onaylaması gerektiği belirtilirken olay uluslararası basında da geniş yer buldu.Çin medyasında yer alan haberlerde THY’nin Londra ve Şangay arasındaki biletleri Kovid-19 salgınından sonra 1800 euroya sattığı hatırlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210112/thy-yurt-disi-seferlerinde-yuzde-40-indirimle-ucuracak-1043561893.html

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türk hava yolları (thy), çin, bilet, dava, pahalı