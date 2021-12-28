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https://tr.sputniknews.com/20211228/coban-cinsel-iliski-karsiliginda-suruden-3-koyun-verdi-hayvanlari-alan-kisiler-yakalandi-1052186158.html
Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi, hayvanları alan kişiler yakalandı
Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi, hayvanları alan kişiler yakalandı
Eskişehir’de fuhuş amacıyla birlikte olduğu çobanın sürüsünden 3 koyunu alarak ayrılan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T12:42+0300
2021-12-28T12:48+0300
koyun
türkiye
eskişehir
çoban
cinsel ilişki
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Eskişehir’de İ.Ç.’ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.’nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu.Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3 küçükbaş hayvanı verdi.Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti.Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.’nin şikayeti üzerine şüpheliler Polatlı ilçesinde yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/caldigi-motosikleti-polise-satmaya-calisti-1050213049.html
türkiye
eskişehir
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koyun, eskişehir, çoban, cinsel ilişki

Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi, hayvanları alan kişiler yakalandı

12:42 28.12.2021 (güncellendi: 12:48 28.12.2021)
© Flickr / David Martyn HuntKoyun
Koyun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Flickr / David Martyn Hunt
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Eskişehir’de fuhuş amacıyla birlikte olduğu çobanın sürüsünden 3 koyunu alarak ayrılan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede yakalandı.
Eskişehir’de İ.Ç.’ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.’nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu.
Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3 küçükbaş hayvanı verdi.
Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti.
Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.’nin şikayeti üzerine şüpheliler Polatlı ilçesinde yakalandı.
Çaldığı motosikleti polise satmaya çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
TÜRKİYE
Çaldığı motosikleti polise satmaya çalıştı
27 Ekim, 03:02
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