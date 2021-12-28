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Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi, hayvanları alan kişiler yakalandı
Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi, hayvanları alan kişiler yakalandı
Eskişehir’de fuhuş amacıyla birlikte olduğu çobanın sürüsünden 3 koyunu alarak ayrılan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T12:42+0300
2021-12-28T12:42+0300
2021-12-28T12:48+0300
koyun
türkiye
eskişehir
çoban
cinsel ilişki
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Eskişehir’de İ.Ç.’ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.’nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu.Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3 küçükbaş hayvanı verdi.Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti.Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.’nin şikayeti üzerine şüpheliler Polatlı ilçesinde yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/caldigi-motosikleti-polise-satmaya-calisti-1050213049.html
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Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi, hayvanları alan kişiler yakalandı 12:42 28.12.2021 (güncellendi: 12:48 28.12.2021)
Eskişehir’de fuhuş amacıyla birlikte olduğu çobanın sürüsünden 3 koyunu alarak ayrılan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede yakalandı.
Eskişehir’de İ.Ç.’ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.’nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla
çoban evinde birlikte oldu.
Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3
küçükbaş hayvanı verdi.
Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara’nın
Polatlı ilçesine gitti.
Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.’nin şikayeti üzerine şüpheliler Polatlı ilçesinde yakalandı.