https://tr.sputniknews.com/20211228/coban-cinsel-iliski-karsiliginda-suruden-3-koyun-verdi-hayvanlari-alan-kisiler-yakalandi-1052186158.html

Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi, hayvanları alan kişiler yakalandı

Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi, hayvanları alan kişiler yakalandı

Eskişehir’de fuhuş amacıyla birlikte olduğu çobanın sürüsünden 3 koyunu alarak ayrılan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T12:42+0300

2021-12-28T12:42+0300

2021-12-28T12:48+0300

koyun

türkiye

eskişehir

çoban

cinsel ilişki

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Eskişehir’de İ.Ç.’ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.’nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu.Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3 küçükbaş hayvanı verdi.Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti.Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.’nin şikayeti üzerine şüpheliler Polatlı ilçesinde yakalandı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/caldigi-motosikleti-polise-satmaya-calisti-1050213049.html

türkiye

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koyun, eskişehir, çoban, cinsel ilişki